WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
Rádio Municipal
Tarzan
Portela FM
Niederle
Meganet
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Unimed
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sala
APPATA
Vento Sul
Sicredi
F&J Santos
Ponto Grill
Política

Veja como foi a sexta-feira (2) dos candidatos a presidente

Agenda dos presidenciáveis teve atos de campanha em diferentes cidades

03/10/2026 00h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Agência Brasil
© Agência Brasil

Nos últimos dias antes do primeiro turno das eleições 2026, a agenda dos presidenciáveis nesta sexta-feira (2) incluiu caminhadas, comício e atos de campanha em diferentes cidades.

>> Veja como foi o dia dos candidatos

Rui Costa Pimenta (PCO)
O candidato Rui Costa Pimenta participou de evento de encerramento de campanha em São Paulo.

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins participou de comício e caminhada no Recife.

Wilson Grassi (Democrata)
O candidato Wilson Grassi concedeu entrevista à Sputnik Brasil.

Augusto Cury (Avante)
O candidato Augusto Cury esteve em Brasília onde fez um ato contra interferência nas eleições, na Praça dos Três Poderes, e criticou decisões judiciais.

Augusto Cury disse que, caso eleito, fará um pacto com poderes Legislativo e Judiciário.

"Numa democracia, o Judiciário representa o alicerce. Ele é o guardião da Constituição, mas ele não pode interferir", disse.

Clariana Barão (DC)
A candidata Clariana Barão não teve agenda pública de campanha.

Edmilson Costa (PCB)
O candidato Edmilson Costa concedeu entrevista à emissora de rádio de Cidade de Goiás (GO) e a um canal do YouTube.

Flávio Bolsonaro (PL)
O candidato Flávio Bolsonaro participou de ato de campanha, na noite de hoje, em Montes Claros (MG), ao lado do candidato a deputado federal Nikolas Ferreira.

Hertz Dias (PSTU)
O candidato Hertz Dias participou de caminhada no centro de São Paulo.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
No Rio de Janeiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à reeleição, desfilou em carro aberto desde a Candelária até a Cinelândia.

Ele incentivou a participação dos eleitores com mais de 70 anos, em que o voto é facultativo, a votarem no próximo domingo (4) .

"Se não tiver mais vontade de votar por ela, tem os filhos, os netos, os bisnetos. É importante".

Lula participou também de ato em Belo Horizonte, onde defendeu investimentos nas universidades públicas e na ciência.

Renan Santos (Missão)
O candidato Renan Santos participou de coletiva de imprensa e da gravação de um podcast em São Paulo.

Romeu Zema (Novo)
O candidato Romeu Zema não teve agenda pública de campanha.

Ronaldo Caiado (PSD)
Em Goiânia, o candidato Ronaldo Caiado participou de caminhada na região da 44 e na Avenida Igualdade, além de bandeiraço na Avenida Anhanguera.

Caiado criticou isenção de impostos para compras no exterior de até US$ 50 e defendeu que benefício semelhante seja concedido aos empresários brasileiros.

"Se está dando 100% de isenção até US$ 50, que seja dado também a nós que estamos produzindo no Brasil”, defendeu.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

* Colaboraram Ana Cristina Campos e Rafael Cardoso (Rio de Janeiro), Luciano Nascimento (São Luís) e redação de São Paulo.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Arte EBC Confira a agenda dos presidenciáveis neste sábado (3)
© Paulo Pinto/Agência Brasil Urna eletrônica completa 30 anos de revolução nas eleições do Brasil
© Rovena Rosa/Agência Brasil Eleições 2026: saiba quais documentos são aceitos para votar
Tenente Portela, RS
Atualizado às 10h15
21°
Tempo nublado Máxima: 25° - Mínima: 11°
21°

Sensação

3.68 km/h

Vento

78%

Umidade

Sicredi
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Meganet
Fitness
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Tarzan
APPATA
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Mercado do povo
Unimed
Fitness
Mecânica Jaime
Sicoob
Sicoob
Agro Niederle
Rádio Municipal
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicredi
APPATA
Meganet
Hospital Santo Antonio
Sala
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
F&J Santos
Ponto Grill
Tarzan
Municípios
Região Celeiro - RS
Temporais ganham força neste sábado e colocam a Região Celeiro em alerta para granizo e ventos acima de 90 km/h
Tenente Portela - RS
Óleo de cozinha usado pode gerar recursos para entidades de Tenente Portela
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Ponto Grill
Unimed
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Sicoob
Agro Niederle
Vento Sul
Meganet
Fitness
Sala
Portela FM
Lazzaretti
Tarzan
Últimas notícias
Há 52 minutos Confira a agenda dos presidenciáveis neste sábado (3)
Há 52 minutos Sorteio da Mega-Sena será neste sábado; prêmio é de R$ 82 milhões
Há 1 hora Urna eletrônica completa 30 anos de revolução nas eleições do Brasil
Há 1 hora Preço do limão está acima da média, mesmo na entressafra
Há 2 horas Temporais ganham força neste sábado e colocam a Região Celeiro em alerta para granizo e ventos acima de 90 km/h
Agro Niederle
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Unimed
Vento Sul
Sala
Meganet
Rádio Municipal
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Portela FM
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 6 dias HSA amplia atendimento em endoscopia digestiva e oferece procedimentos especializados Em entrevista ao Folha Popular, médica Ana Clara Cavalcante explica os procedimentos realizados, a estrutura disponível e os benefícios para pacientes de Tenente Portela e da região
2
Há 4 dias Temporais e grande número de ocorrências na região Noroeste Colonial levam à suspensão de seminário em Tenente Portela
3
Há 3 dias Derrubadas avança na preparação para o SAERS 2026
4
Há 5 dias Nossa Terra, Nossa Gente - Olindo Parolin: uma vida dedicada à agricultura e às lembranças de uma comunidade que mudou
5
Há 3 dias Mega-Sena acumula para R$ 75 milhões; confira os números sorteados
Portela FM
Sicredi
Lazzaretti
Unimed
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Tarzan
Sala
Fitness
Meganet
F&J Santos
Sicoob
APPATA
Rádio Municipal
Ponto Grill
Agro Niederle
Portela FM
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Tarzan
Mecânica Jaime
APPATA
Lazzaretti
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Fitness
F&J Santos
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Sala
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados