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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis neste sábado (3)

Candidatos participam de caminhada, encontro com apoiadores e carreata

03/10/2026 10h24
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte EBC
© Arte EBC

No último dia antes do primeiro turno das Eleições 2026 , a agenda dos presidenciáveis neste sábado (3) inclui caminhadas e atos de campanha em diferentes cidades.

Também estão previstos encontros com apoiadores, com atividades concentradas principalmente em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Goiás.

Augusto Cury (Avante)
Às 10h30, participa da Caminhada pela Pacificação, no centro da cidade de Colina (SP).

Flávio Bolsonaro (PL)
Participa, pela manhã, de moto-carreata entre os municípios paulistas de Santa Bárbara D’Oeste e Americana, pela Rodovia SP-304. Às 15h, tem moto-carreata no Rio de Janeiro, entre os bairros de Campo Grande e Bangu.

Hertz Dias (PSTU)
Tem reunião on-line com apoiadores de todo o país, às 10h. Às 16h, participará do ato Pane no Sistema, na sede do Sindicato dos Metroviários de São Paulo, na capital paulista.

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
A partir das 10h, participa da caminhada Brasil Pronto pra Mais, em São Paulo.

Renan Santos (Missão)
Às 12h, estará no Panteão dos Andradas, no centro de Santos (SP). Às 15h, participa de concentração com apoiadores na Praça da Liberdade, em São Paulo, com caminhada até o Largo São Francisco.

Ronaldo Caiado (PSD)
Em Goiânia (GO), o candidato faz uma caminhada na Avenida 24 de Outubro, no início da manhã. Às 10h30, participa de carreata da região Noroeste da capital goiana. À tarde, o candidato circula em um palanque móvel pelas ruas de Goiânia. Em seguida, faz ato de encerramento da campanha eleitoral na Basílica do Divino Pai Eterno, no município de Trindade (GO).

Samara Martins (UP)
A candidata Samara Martins faz caminhada com a militância e apoiadores, a partir da Praça do Relógio, em Natal, no início da manhã.

Os candidatos Clariana Barão (DC) , Edmilson Costa , Romeu Zema (Novo) , Rui Costa Pimenta e Wilson Grassi não divulgaram a agenda pública de campanha até o momento desta publicação.

A ordem de apresentação da cobertura da agenda dos candidatos a presidente segue rodízio diário em ordem alfabética.

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