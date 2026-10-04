Seleção feminina sub-17 é convocada para mais uma Copa do Mundo

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A seleção brasileira feminina está convocada para disputar a Copa do Mundo sub-17 deste ano, em Marrocos, entre os dias 17 de outubro e 7 de novembro. A técnica Rilany Silva anunciou a lista com 26 jogadoras, que embarca ainda neste domingo (4), às 22h (horário de Brasília).
A vaga na Copa foi garantida em abril, com o título do Campeonato Sul-Americano sub-17, no Paraguai. As convocadas para a competição faziam parte do grupo de 28 atletas que treinava na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), desde o último dia 22 de setembro.
A base da seleção chamada por Rilany atua no futebol paulista. Corinthians, São Paulo e Ferroviária contam, cada um, com seis convocadas. A lista também reúne atletas do Internacional e do Flamengo (duas de cada), além de dois clubes do exterior: Wichita (Estados Unidos) e Nordsjelland (Dinamarca).
A Ferroviária é a atual campeã brasileira sub-17. Na decisão deste ano, as Guerreirinhas Grenás conquistaram o título em cima do Internacional, após empatarem por 4 a 4 na Arena da Fonte Luminosa, em Araraquara (SP), e vencerem por 2 a 1 no Passo D'Areia, em Porto Alegre. Os jogos foram transmitidos ao vivo pela TV Brasil .
O Brasil está no Grupo C do Mundial, ao lado de Canadá, Noruega e Gana. Os jogos da primeira fase serão disputados na Academia de Futebol Mohammed VI, em Salé, região metropolitana da capital marroquina Rabat.
A estreia brasileira será no dia 18 de outubro, às 12h, diante do Canadá . Três dias depois, às 15h, o desafio será contra Gana. Por fim, dia 24, novamente às 12h, a seleção canarinho encerra a participação na fase de grupos tendo pela frente a Noruega.
A Copa reúne 24 seleções, divididas em seis grupos com quatro equipes. Os dois primeiros de cada chave mais os quatro melhores terceiros colocados avançam às oitavas de final.
Esta será a 10ª edição da competição, realizada pela primeira vez em 2008. Até 2024, o torneio ocorria a cada dois anos. A partir de 2025, passou a ser realizado anualmente.
Na última edição, em 2025, também disputada no Marrocos, o Brasil realizou a melhor campanha da história, chegando às semifinais. A seleção canarinho foi eliminada pela Coreia do Norte, que chegou ao quarto título, e caiu nos pênaltis para o México no jogo que valia o terceiro lugar.
Goleiras
Nathalia Borges – Corinthians
Isa Dossena – Ferroviária
Andressa Macedo – Wichita (EUA)
Defensoras
Andreyna – Ferroviária
Kaillany Ranifah – Corinthians
Eloisa Feijó – São Paulo
Emilly França – Ferroviária
Isadora Rech – Internacional
Meio-campistas
Sarah Coelho – São Paulo
Carol Melo – Corinthians
Gigi Pires – São Paulo
Pepê – Corinthians
Indy Botasso – Nordsjelland (Dinamarca)
Helena Rodrigues – São Paulo
Atacantes
Nayane Souza – Ferroviária
Laurinha – Internacional
Letícia Pinho – Flamengo
Greise – Ferroviária
Sofia Gamonal – São Paulo
Marcelinha – Ferroviária
Nicolly Manuel – Flamengo
Sensação
Vento
Umidade