Senado: Mato Grosso do Sul elege Reinaldo Azambuja e Capitão Contar

Com 97,5% das urnas apuradas, o Mato Grosso do Sul elegeu Reinaldo Azambuja (PL) e Capitão Contar (PL) como senadores. Eles exercerão mandato entre 2027 e 2035.

Fazendeiro, Azambuja conquistou 34,8% dos votos, o equivalente a 885.499 votos. Ele nasceu em 13 de maio de 1963, em Campo Grande. Sua carreira política teve início em 1996, quando foi eleito prefeito do município de Maracaju (MS). Na disputa seguinte, conseguiu a reeleição.

Azambuja também foi deputado estadual e deputado federal, além de governador do Mato Grosso do Sul por dois mandatos (2015 a 2022). Seus suplentes são o senador Nelsinho Trad (PSD-MS) e Felipe Mattos.

O outro senador eleito do Mato Grosso Sul é Renan Barbosa Contar, conhecido como Capitão Contar, que obteve 33,1% dos votos, o equivalente a 843.787 votos. Nascido em 25 de dezembro de 1983, em Campinas (SP), Contar é militar da reserva. Formou-se no ano de 2006 em Ciências Militares, pela Academia Militar das Agulhas Negras (Aman).

Capitão Contar foi eleito para a Assembleia do Mato Grosso do Sul em 2018, sendo o candidato a deputado estadual mais votado da história do estado. Seus suplentes são Claudio Mendonça e Luciano Barbosa Rodrigues.