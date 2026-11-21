A Prefeitura de Tenente Portela, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, realizou, na quarta-feira (18), a entrega de uma nova ambulância à equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192). O ato contou com a participação de autoridades municipais, secretários, profissionais da saúde e integrantes do serviço.

O veículo, modelo Renault Master, zero-quilômetro, foi doado pelo Ministério da Saúde e está avaliado em R$ 292.600,00. A ambulância conta com equipamentos destinados ao atendimento pré-hospitalar, oferecendo suporte às equipes durante as ocorrências.

A renovação da frota busca fortalecer a estrutura de atendimento às urgências e emergências no município, proporcionando melhores condições de trabalho aos profissionais e mais segurança, agilidade e qualidade na assistência prestada à população.

Folha Popular: Com informações da Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Tenente Portela.