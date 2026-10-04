MT reelege Otaviano Pivetta como governador no primeiro turno

Otaviano Pivetta foi reeleito governador de Mato Grosso neste domingo (4), no primeiro turno das eleições de 2026. O candidato do Republicanos obteve 61,7% dos votos válidos, o equivalente a 985.996 votos, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Até 19h13, 87,2% das urnas haviam sido totalizadas no estado.

Pivetta ficou à frente de Wellington Fagundes (PL), que recebeu 22,97% dos votos. Na sequência, aparecem Doutora Natasha (PSD), com 15,08%; Rafaell Milas (Missão), com 0,56%; Sargento Laudicério (Agir), com 0,18%; e Maurício Coelho (Mobiliza), com 0,15%.

A eleição para governador é definida em primeiro turno quando uma candidatura obtém mais da metade dos votos válidos. Com o resultado, não haverá segundo turno para o governo de Mato Grosso.

Atual governador de Mato Grosso, Otaviano Pivetta assumiu o cargo em março de 2026, após a renúncia de Mauro Mendes. Foi prefeito de Lucas do Rio Verde por três mandatos e vice-governador por dois mandatos. Em 2026, disputa a eleição para permanecer no cargo.

A votação para governador ocorreu simultaneamente à eleição para presidente, senador e deputados federal, estadual ou distrital (no caso do Distrito Federal).