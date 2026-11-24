O Senado fará sessão especial destinada à premiação da Oficina Legislativa 2026, iniciativa promovida pelo Senado Federal por meio do Programa e-Cidadania . O requerimento para a sessão ( RQS 750/2026 ) foi aprovado pelo Plenário nesta terça-feira (24).

Criada em 2020, a Oficina Legislativa tem o objetivo de aproximar estudantes do processo legislativo brasileiro, promovendo a educação política, o pensamento crítico e a participação democrática.

A iniciativa contempla estudantes da educação básica, do ensino técnico e do ensino superior, bem como diferentes modalidades de ensino. As atividades proporcionam uma experiência prática sobre o funcionamento do Poder Legislativo e permitem que os participantes compreendam as etapas de elaboração das leis.

Em 2026, foi lançada a primeira edição da Premiação da Oficina Legislativa destinada a estudantes e professores de instituições públicas e privadas do Distrito Federal.

A cerimônia de premiação busca valorizar o protagonismo dos estudantes na elaboração de propostas para o país, além de reconhecer a dedicação dos professores, que incentivam o exercício da cidadania e a compreensão do processo democrático.

Convidados

O requerimento da sessão foi apresentado pela senadora Damares Alves e outros senadores. A data do evento será agendada pela Secretaria-Geral da Mesa.

A sessão contará com a presença dos seguintes convidados: