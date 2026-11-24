O Projeto de Lei 4675/2025 , conhecido como PL dos Mercados Digitais, vai entrar na pauta de votação do plenário da Câmara dos Deputados na próxima semana, informou o relator da matéria, deputado Aliel Machado (PV-PR).

Em pronunciamento na tarde desta terça-feira (24), Machado afirmou que o calendário foi definido diretamente com o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), e conta com apoio de líderes partidários.

"Esse é um projeto que não trata de regulamentação de conteúdo. É um projeto que pode trazer uma economia de até R$ 50 bilhões para os brasileiros , para os pequenos empresários, para os consumidores. É um projeto de lei que vem sendo debatido há mais de dois anos pelo governo federal e depois encaminhado a essa Casa", disse o parlamentar.

Apresentada pelo governo federal no ano passado, a proposta pretende atualizar a legislação brasileira de defesa da concorrência para enfrentar a concentração de poder econômico de grandes plataformas digitais.

Para isso, prevê a criação de uma Superintendência de Mercados Digitais no âmbito do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), que poderá abrir processos de designação de agentes econômicos de relevância sistêmica em mercados digitais e determinar eventuais obrigações especiais a esses agentes.

O Cade é uma autarquia federal, com autonomia administrativa e decisória, vinculada ao Ministério da Justiça e Segurança Pública, responsável por prevenir e combater práticas que prejudiquem a livre concorrência e a ordem econômica no Brasil.

O projeto estabelece critérios para identificar companhias que poderão obedecer a obrigações adicionais em relação a outras empresas do mesmo setor para preservar a concorrência. Entre os requisitos estão:

Faturamento anual superior a R$ 50 bilhões no mundo ou R$ 5 bilhões no Brasil;

Atuação em mais de um mercado de múltiplos lados ou controle de acesso a ecossistemas digitais;

Avaliação individualizada e fundamentada pelo Cade;

O enquadramento financeiro não significa designação automática nem aplicação imediata de obrigações. As medidas dependerão de processos específicos, com participação das empresas e análise dos riscos concorrenciais.

A nova regulação poderá incidir, por exemplo, sobre a concentração de mercados digitais em segmentos como o de sistemas operacionais e ecossistemas de aplicativos, estabelecendo eventuais obrigações a gigantes deste mercado, como Microsoft, Apple e Google. Também poderá alcançar setores de comércio eletrônico e marketplaces, dominado por empresas como Amazon e Mercado Livre.

Plataformas de intermediação de serviços, como Ifood, Uber e Airbnb, serviços de computação em nuvem, mecanismos de busca, publicidade digital e redes sociais são outras atividades digitais que poderão ser objeto de ação do Cade em processos para monitorar atividades anticoncorrenciais, caso o projeto seja aprovado.

Entre as possíveis medidas, o Cade poderia determinar a essas empresas obrigações de transparência, portabilidade de dados e interoperabilidade. Elas também poderiam ficar proibidas de favorecer produtos próprios, vincular serviços ou usar o desenho das plataformas para manipular a escolha dos usuários.

"Nosso projeto, que é técnico, não trata de punição antecipada, ele não vincula a designação com a obrigação, ele coloca em modelos separados. Inclusive, depois de observarmos a experiência na Europa, nós aprimoramos para que aqui fosse melhor. E ele não entrega poder ao governo, como muitos estão dizendo. Ele entrega poder ao Cade, que tem seus conselheiros com mandato. Mandato de pessoas que têm responsabilidade em defender a soberania do nosso país. Nada contra as empresas, queremos mais empresas, menos monopólio", afirmou Aliel Machado sobre o relatório.

A proposta não cria uma regulamentação geral sobre conteúdos publicados na internet nem estabelece regras de moderação das redes sociais. O foco é monitorar e impedir a influência econômica da plataforma sobre outros agentes . Se passar na Câmara, onde precisa de maioria simples, o PL seguirá ainda para o Senado.

Divergências

Dezenas de organizações da sociedade civil vêm defendendo a aprovação da proposta. Em recente manifestação pública, a Sala de Articulação contra a Desinformação (SAD) e diversas organizações signatárias, como a Coalização Direitos na Rede (CDR), Aláfia Lab, Sleeping Giants Brasil, DiraCom – Direito à Comunicação e Democracia, Data Privacy Brasil, Intervozes, Artigo 19, entre outras, pediram urgência na votação da proposta para alinhar o país nas iniciativas regulatórios mais atuais sobre mercados digitais.

"Nos últimos anos, a sociedade civil organizada tem acompanhado com preocupação o crescimento da concentração de poder econômico nas mãos de um número limitado de grandes plataformas digitais. Esse processo produz efeitos sobre diferentes dimensões dos mercados digitais. De um lado, consumidores e consumidoras ficam cada vez mais dependentes de ecossistemas fechados, com possibilidades limitadas de escolha e acesso a uma oferta diversificada de produtos e serviços. Do outro, pequenos e médios negócios ou agentes econômicos enfrentam barreiras de acesso e expansão de suas atividades nesses mercados digitais, que acaba marcado por assimetrias competitivas e pela concentração, portanto, de oportunidades", argumentam as entidades na nota.

A carta destaca a necessidade de atuação de autoridades e instituições públicas "para a construção de um mercado verdadeiramente competitivo, com oportunidades reais de transformação positiva".

Do lado das plataformas, há forte resistência em relação ao projeto. Em julho deste ano, o Conselho Digital publicou uma carta aberta criticando o substitutivo do PL 4.675/2025 .

A entidade reúne empresas como Google, Meta, Amazon, TikTok e OpenAI. De acordo com a manifestação pública, o texto do projeto permitiria a imposição discricionária de obrigações estruturais sem demonstração de dano concreto ou de conduta anticompetitiva e também ampliaria "excessivamente o poder do governo sobre produtos e serviços digitais".

Para essas grandes empresas, o PL ainda traria o risco de intervenções em algoritmos, ranqueamento, interoperabilidade e contratos por decisões administrativas. Elas argumentam que o Brasil já dispõe de instrumentos legais para combater abusos, como a Lei de Defesa da Concorrência, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e o Código de Defesa do Consumidor.

As críticas também foram endossadas mais recentemente em uma carta assinada por mais de 70 juristas.