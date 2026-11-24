Após dois anos sem plano em vigor, o Brasil terá um novo Plano Nacional de Cultura (PNC), que vai orientar as políticas culturais do país nos próximos dez anos. O Plenário do Senado aprovou nesta terça-feira (24) o PL 5.894/2025 , que segue para sanção presidencial.

A proposta foi apresentada pela Presidência da República e aprovada pela Câmara no começo de setembro.

O texto traz princípios, diretrizes e objetivos para a cultura, com metas, ações, indicadores e mecanismos de participação social e de acompanhamento dos resultados. A partir de 2028, estados e municípios só receberão recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura se tiverem aderido ao Sistema Nacional de Cultura (SNC).

A ministra da Cultura, Margareth Menezes, acompanhou a discussão e a votação no Plenário.

Princípios

O plano servirá para incentivar o desenvolvimento cultural do país e melhorar a integração das ações do poder público, explicou o relator do projeto no Plenário, senador Humberto Costa (PT-PE). Entre os princípios do PNC estão:

respeito e valorização da diversidade e das identidades culturais;

reconhecimento do valor econômico, simbólico e social da cultura;

reparação cultural e fomento justo e equilibrado;

valorização dos trabalhadores da cultura;

reconhecimento dos mestres e das mestras das culturas tradicionais e populares como trabalhadores da cultura;

e garantia do exercício dos direitos culturais.

Entre as diretrizes do novo PNC estão:

o fortalecimento da democracia;

a distribuição justa e equitativa dos recursos da cultura;

a desburocratização do acesso às políticas culturais;

a governança participativa no Sistema Nacional de Cultura;

e consideração das particularidades territoriais, ambientais e de conectividade da região amazônica.

— O projeto preenche a lacuna deixada pelo fim da vigência do plano anterior, incorpora as lições da experiência iniciada em 2010 e oferece ao país um instrumento de planejamento capaz de orientar, ao longo da próxima década, a ação conjunta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios na garantia dos direitos culturais — avaliou Humberto Costa.

Ele explicou que todos os estados já fazem parte do SNC, assim como mais de 5 mil municípios.

O PNC é organizado em oito eixos estratégicos:

gestão e participação social;

fomento à cultura;

patrimônio e memória;

formação;

infraestrutura, equipamentos e espaços culturais;

economia criativa, economia solidária, trabalho, emprego, renda e proteção social;

cultura, bem viver e ação climática;

cultura digital e direitos digitais.

Debate

A líder do governo, senadora Teresa Leitão (PT-PE), esclareceu que o plano decenal não tira responsabilidade nem autonomia dos municípios e dos estados.

— Nós estamos querendo consignar em um plano nacional essas responsabilidades, porque agora nós temos coordenação federativa para fazer as políticas acontecerem. Diversidade é justamente o respeito àquilo que é matriz da constituição da sociedade brasileira — disse.

O senador Jorge Seif (PL-SC), que anunciou voto contrário, criticou o que considera falta de critérios claros para as ações de reparação cultural, a ausência de garantias explícitas paraas “manifestações culturais cristãs e de outras tradições religiosas”, a exigência de adesão ao SNC para receber recursos e a definição posterior das metas pelo governo.

— A cultura é o patrimônio de um povo, é a identidade, a história, a tradição. É a música que atravessa gerações, festas populares, manifestações regionais, cultura indígena, afro-brasileira, cristã, tradições religiosas e tudo aquilo que forma a identidade multicultural da nossa nação — afirmou Seif.

Também participaram da discussão os senadores Randolfe Rodrigues (PT-AP) e Sargento Reginauro (PSDB-CE).

Ajustes

A pedido dos senadores Magno Malta (PL-ES) e Carlos Portinho (PL-RJ), o relator aceitou deixar explícito no texto que um regulamento do Ministério da Cultura (MinC) vai disciplinar a adesão, total ou parcial, ao SNC dos entes federativos com problemas na execução de recursos da Política Nacional Aldir Blanc.

O texto aprovado define como elementos transversais do plano a territorialidade, a acessibilidade cultural, as culturas indígenas e afro-brasileiras, a intergeracionalidade e a intersetorialidade. A pedido de Magno e Portinho, as culturas cristãs foram incluídas nesse item, ao lado das indígenas e das afro-brasileiras.

Também foi incluída a menção ao Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) como norma a ser observada no eixo 4 (formação) do PNC. Esse eixo prevê universalizar a presença da cultura, em especial das artes e da memória, nos currículos, conteúdos, equipamentos escolares e iniciativas pedagógicas do ensino infantil, fundamental, médio, técnico e superior, “de modo diversificado, acessível e criativo”.

Com o acordo, Portinho retirou os três destaques apresentados pelo PL. Os dois senadores agradeceram ao relator, à ministra e à assessoria do ministério.

— Ganha a cultura, ganha o Brasil — disse Portinho.

Comitê de governança

Humberto Costa destacou que o projeto cria o Comitê de Governança do Plano Nacional de Cultura, responsável pela coordenação estratégica do plano, com representantes do MinC, do Conselho Nacional de Política Cultural e dos órgãos gestores de cultura dos entes federativos. As metas do plano serão elaboradas pelo ministério, com participação do conselho, dos entes federativos e da sociedade civil, e publicadas em até 90 dias após a publicação da lei.

Estados, municípios e Distrito Federal terão de elaborar ou rever seus planos de cultura tendo como referência o PNC, sem prejuízo das particularidades regionais e locais. A adesão ao plano nacional será automática e imediata para os entes que aderirem ao Sistema Nacional de Cultura.

O relator informou também que a União terá de realizar pelo menos duas conferências nacionais de cultura durante a vigência do plano, com intervalo de no máximo quatro anos entre elas.

Metas

O relator lembrou que o Plano Nacional de Cultura foi incorporado à Constituição em 2005 e que sua primeira edição foi aprovada no fim de 2010 ( Lei 12.343 ), com duração de dez anos. A vigência foi prorrogada duas vezes e terminou em 2024. Segundo balanço do MinC citado por Humberto, apenas 6 das 53 metas do primeiro PNC alcançaram 100% ou mais do previsto. Continuará a cargo do MinC coordenar o monitoramento, a avaliação e a revisão periódica das novas metas.

De acordo com o projeto, as ações a serem desenvolvidas por estados, Distrito Federal e municípios terão de indicar o órgão responsável, o prazo de implementação e as responsabilidades e compromissos de cooperação. A União manterá uma plataforma na internet com os planos de cultura aprovados por lei pelos entes subnacionais.