Celina Leão e Leandro Grass disputam 2° turno para governador do DF

Celina Leão (PP) e Leandro Grass (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Distrito Federal. Os dois candidatos foram os mais votados no primeiro turno, realizado neste domingo (4), segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Celina terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,93% dos votos válidos, ou 824.910 votos. Grass ficou em segundo, com 34,48%, equivalente a 569.582 votos.

Até 20h12, 99,93% das urnas haviam sido totalizadas.

Como nenhum dos candidatos obteve mais da metade dos votos válidos, a eleição para governador do Distrito Federal será decidida em segundo turno, marcado para 25 de outubro.

Os demais candidatos obtiveram: Paula Belmonte (PSDB), 8,52%; Kiko Caputo (Novo), 4,36%; e Cappelli (PSB), 2,23%.