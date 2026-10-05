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Derrubadas reúne idosos em tarde de confraternização no Bosque Municipal

Encontro promovido pela Assistência Social e pelo CRAS teve música ao vivo, atividades e momentos de integração

05/10/2026 18h30
Por: Júlio Santos
📸 Fotos: Rodrigo Brutti
📸 Fotos: Rodrigo Brutti

A Secretaria de Assistência Social e Habitação e o Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Derrubadas promoveram, na sexta-feira (2), uma programação especial em homenagem ao Dia do Idoso, celebrado em 1º de outubro. O encontro reuniu participantes dos grupos acompanhados pelo CRAS e outros idosos do município no Bosque Municipal.

A tarde contou com música ao vivo, bailinho, dinâmicas conduzidas pela equipe técnica e lanche. A programação teve como proposta proporcionar momentos de lazer, convivência e integração entre os participantes.

Também participaram da atividade o prefeito Miro Mulbeier, o vice-prefeito Cristiano Carvalho, a secretária de Assistência Social e Habitação, Rosimeri Marques, e a pedagoga responsável pelo CRAS, Debora Federizzi.

Durante os pronunciamentos, o prefeito e o vice-prefeito ressaltaram a contribuição da população idosa para a história e o desenvolvimento de Derrubadas, destacando as experiências e os ensinamentos transmitidos às novas gerações.

Rosimeri Marques e Debora Federizzi reforçaram a importância do respeito à pessoa idosa e da atuação das políticas públicas voltadas a esse público. As representantes também destacaram o trabalho desenvolvido pela Assistência Social e pelo CRAS no acolhimento e na realização de atividades destinadas aos idosos.

O encontro foi encerrado com momentos de descontração, troca de experiências e convivência entre os participantes.

Folha Popular: Com informações da Secretaria de Assistência Social e Habitação de Derrubadas.

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