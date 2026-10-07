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5ª Negócios Daqui será lançada nesta quinta-feira em Tenente Portela

Evento no CTG Sentinela da Fronteira apresentará a programação, os shows e as atrações da feira

07/10/2026 09h31
Por: Júlio Santos

A Prefeitura de Tenente Portela, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Tenente Portela (ACISA) e a Emater/RS-Ascar, realiza nesta quinta-feira, 8 de outubro, o lançamento oficial da 5ª Negócios Daqui - Edição Multissetorial. O evento ocorre a partir das 19h, no CTG Sentinela da Fronteira, reunindo expositores, parceiros, promotores da feira e representantes dos veículos de comunicação locais e regionais.

Durante o lançamento, será apresentada a programação completa da feira, que acontecerá nos dias 6, 7 e 8 de novembro, em Tenente Portela. Entre as novidades está a divulgação da grade de shows e atrações culturais que integrarão os três dias do evento.

A edição de 2026 contará com mais de 130 expositores, reunindo empresas, empreendedores e produtores de Tenente Portela. A proposta é integrar diferentes setores em uma programação voltada aos negócios, à cultura, ao entretenimento e à valorização da produção e dos empreendimentos locais.

Lançamento

Além da apresentação da programação, o encontro desta quinta-feira terá um momento de confraternização entre os participantes. A noite contará com rodízio de pizza e apresentação de Dille Violla & Mathias. O consumo de bebidas será por adesão.

A organização também destaca a participação dos veículos de comunicação, que terão acesso antecipado às informações sobre os shows, atrações e demais novidades da quinta edição da feira.

A 5ª Negócios Daqui será realizada de 6 a 8 de novembro de 2026, com entrada gratuita, exposição multissetorial, atrações culturais e shows. O evento integra diferentes segmentos da economia local e busca ampliar a visibilidade dos negócios, produtos e talentos de Tenente Portela.

Folha Popular: Com informações da Ascom da Prefeitura de Tenente Portela.

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