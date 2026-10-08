WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Niederle
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
F&J Santos
Meganet
Unimed
Portela FM
Mecânica Jaime
Vento Sul
Tarzan
Sicredi
Sala
Lazzaretti
Política

Com alta da violência política no Brasil, mulheres são maiores vítimas

Levantamento foi realizado por organizações de direitos humanos

08/10/2026 19h35
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil.

As ameaças de morte e de violência sexual denunciadas, nesta quinta (8), pela deputada federal eleita Ana Elisa (PT-MG) ilustram o cenário de violência política pelo qual passa o Brasil durante a campanha eleitoral de 2026.

Segundo levantamento divulgado pelas organizações de direitos humanos Terra de Direitos e Justiça Global, houve 134 casos de violência política durante a campanha até o primeiro turno das eleições, no último domingo (4), o que representou um caso a cada nove horas. Ao todo, 70 tiveram mulheres como vítimas (52,2%).

Dos 102 episódios dirigidos apenas a pessoas candidatas, 60 tiveram mulheres como vítimas (58,8%). Embora representem cerca de um terço das candidaturas, as mulheres foram alvos em mais da metade dos episódios de violência.

Segundo a coordenadora de Incidência Política da Terra de Direitos, Gisele Barbieri, a violência política de gênero desqualifica e intimida mulheres, e mostra como o cenário é muito preocupante para a democracia brasileira.

O ambiente digital, por exemplo, tem sido, segundo explica, um terreno onde ocorrem agressões sistemáticas. Segundo a especialista, a falta de regulação das redes sociais é um elemento que dificulta o enfrentamento dessas violências. Apesar disso, a maior parte dos casos (71) ocorreu nas ruas.

“É necessário uma força-tarefa do Estado para dar respostas mais rápidas contra essas violências”, avaliou a pesquisadora em entrevista à Agência Brasil .

O número de 134 casos foi mapeado durante os 50 dias das campanhas eleitorais do 1º turno, iniciadas em 16 de agosto e encerradas no último domingo (4).

Subnotificação

Gisele Barbieri explica que a pesquisa mapeia principalmente registros que chegam ao conhecimento público, o que leva a uma estimativa que o número de 134 seja menor do que o real. Principalmente porque nem todos os casos de violências são denunciados.

Para ela, mulheres, por exemplo, podem se sentir ainda mais expostas se não há respostas ou providências das autoridades policiais. “Existe essa subnotificação. Os casos muitas vezes não chegam à opinião pública por causa do medo”.

Ela defende que existam providências e punições com agilidade para que tenham caráter pedagógico em função do impacto desse tipo de violência para a democracia.

Em crescimento

A pesquisadora mostra que o número representa um aumento dos casos em relação ao primeiro turno de 2022, quando foram registrados 121 casos. Esta 4ª edição da pesquisa levantou que a violência política foi cinco vezes mais frequente do que no período sem disputa eleitoral (que teve uma média de uma ocorrência a cada 44 horas).

A coordenadora da Terra de Direitos considera inadmissível a naturalização de episódios violentos, que funcionam para intimidar propostas dos representantes políticos.

"Esse cenário de hostilidade, além de intimidar, gera rupturas profundas no nosso sistema democrático exigindo do Estado uma resposta firme e proporcional à gravidade da situação", destaca Gisele Barbieri.

Dos episódios registrados no período, 54 (40,3%) atingiram pessoas que disputavam ou exerciam cargos federais. Outros 48 casos (35,8%) tiveram como alvo pessoas que disputavam ou exerciam cargos estaduais.

A ameaça foi o tipo de violência política mais recorrente (64 casos). Na sequência, aparecem 33 episódios de ofensa e 19 de agressão física. Também foram registrados 11 atentados, cinco casos de criminalização e dois assassinatos. As duas mortes foram de agentes relacionados à esfera municipal, de um vereador e um de secretário municipal.

Misoginia

Entre os 70 episódios contra mulheres, foram apontados:

  • Machismo ou misoginia em 45 casos
  • Racismo em nove
  • Transfobia em cinco.

Entre os 32 episódios de violência física (agressões, atentados e assassinatos) as mulheres foram vítimas em 21,9% dos casos. Já entre os 97 episódios de violência simbólica, que incluem ameaças e ofensas, as mulheres foram vítimas em 61,9% (60 casos).

Os dois assassinatos e dez dos 11 atentados tiveram homens como vítimas. Já as sete ameaças de violência sexual tiveram mulheres como vítimas exclusivamente.

Racismo

Pessoas negras representaram 44,8% (60) de todas as vítimas de violência política no primeiro turno. Entre as mulheres vítimas, 19 das 70 eram mulheres pretas, mais de uma em cada quatro.

“Enquanto os homens são atacados por sua atuação política, mulheres, pessoas negras e pessoas trans enfrentam também o racismo, o machismo e a transfobia que estruturam a sociedade brasileira”, disse a coordenadora da Justiça Global, Glaucia Marinho.

Outros dados da pesquisa referem-se aos responsáveis pelas violências: em 26 episódios (19,4% do total de 134), o autor identificado era um agente público. Pelo menos 14 eram parlamentares ou governantes e sete eram agentes de segurança.

Ainda segundo o levantamento, nenhum dos 134 episódios registrados teve punição até o encerramento da coleta de dados. Durante a campanha, em pelo menos oito casos houve medidas de urgência, como remoção de vídeos, suspensão de perfis e concessão de medidas protetivas.

Para a equipe pesquisadora, essas medidas chegam a interromper a violência, mas não representam a responsabilização dos autores.

As unidades federativas com maior número de ocorrência de casos são os estados de São Paulo (16), Rio Grande do Norte (13), Minas Gerais (12) e Rio Grande do Sul (10).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil Douglas Ruas critica judicialização da eleição e se declara governador
© Fernando Frazão/Agência Brasil Estudantes fazem ato no Rio de Janeiro em defesa de voto em Lula
© Lula Marques/Agência Brasil. Lula cobra Flávio Bolsonaro sobre apoio ao fim da escala 6x1
Tenente Portela, RS
Atualizado às 22h15
17°
Chuvas esparsas Máxima: 29° - Mínima: 19°
17°

Sensação

10.4 km/h

Vento

98%

Umidade

Ponto Grill
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Portela FM
Sala
APPATA
Folha Popular
Tarzan
Rádio Municipal
Sicoob
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Unimed
Sicredi
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Sala
Fitness
Vento Sul
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Unimed
Mercado do povo
Lazzaretti
Sicoob
Meganet
Municípios
Região Noroeste - RS
Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Tenente Portela - RS
Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Sala
Sicoob
Portela FM
Ponto Grill
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Mercado do povo
Lazzaretti
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Vento Sul
APPATA
Últimas notícias
Há 2 horas Sicoob Creditapiranga realiza premiação da etapa local do Concurso Cultural 2026 com o tema “Com cooperação, a gente encontra a solução”
Há 2 horas MEC irá pedir investigação de ameaças a universidades em redes sociais
Há 3 horas Defesa quer que Mendonça analise soltura de Daniel Vorcaro
Há 3 horas Durigan prevê envio de MP do Imposto Seletivo após eleições
Há 3 horas Aplicativo de simulados do Enem terá mais questões na reta final
Lazzaretti
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Vento Sul
Agro Niederle
Mercado do povo
Meganet
F&J Santos
Sala
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Sicoob
Mecânica Jaime
APPATA
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Horacy Gomes dos Santos: uma vida dedicada à família, à Brigada Militar e ao tradicionalismo Tropeiro na juventude, militar por profissão e tradicionalista por vocação, Horacy relembra momentos de sua trajetória e a participação na construção do movimento tradicionalista regional
2
Há 6 dias 7º BPM entrega Comenda Coronel Barão durante comemoração dos 60 anos
3
Há 4 dias PL terá maior bancada em início de legislatura no Senado desde 1988
4
Há 7 dias Lives e cancelamento de debate marcam quinta-feira dos candidatos
5
Há 6 dias Herisson Duarte: neurocirurgia e o novo espaço de Terapia da Dor no HSA
Sicredi
Vento Sul
Fitness
APPATA
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Unimed
Pizzaria Alcapone
Portela FM
Meganet
Lazzaretti
Ponto Grill
F&J Santos
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicoob
Agro Niederle
Portela FM
Tarzan
Agro Niederle
APPATA
Sicoob
F&J Santos
Sicredi
Fitness
Hospital Santo Antonio
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Vento Sul
Mercado do povo
Meganet
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados