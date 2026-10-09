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Internacional

Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado

Tarczyński publicou foto das mulheres no dia das eleições no Brasil

09/10/2026 17h17
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

Duas brasileiras procuraram a embaixada do Brasil em Varsóvia, na Polônia, por se sentirem ameaçadas após uma publicação na rede social X feita pelo deputado polonês da extrema direita Dominik Tarczyński.

O parlamentar postou uma foto das duas mulheres no dia do primeiro turno das eleições no Brasil, pedindo informações sobre elas em caráter de urgência.

Após receber o contato da embaixada, o Itamaraty informou que acompanha o caso.

“O Ministério das Relações Exteriores, por intermédio da Embaixada do Brasil em Varsóvia, foi notificado da situação pelas cidadãs brasileiras. O setor consular da Embaixada colocou-se à disposição para prestar assistência consular às nacionais, caso solicitado”, afirmou o órgão, em nota.

Na foto, as duas brasileiras mostravam apoio a Luiz Inácio Lula da Silva, fazendo a letra L com as mãos. Uma delas tinha um pin do Partido dos Trabalhadores, detalhe que foi destacado pelo parlamentar na postagem.

“Se alguém tiver informações sobre essas mulheres, por favor, entre em contato comigo por mensagem direta. URGENTE”, postou Tarczyński. Foi essa mensagem que alarmou as duas brasileiras, cujos nomes não foram divulgados pelo Itamaraty.

Dominik Tarczyński é deputado no parlamento europeu e apoiador de Donald Trump. Também pelo X, ele parabenizou Flávio Bolsonaro pelo resultado no primeiro turno e postou uma foto com o candidato do PL e seu irmão Eduardo Bolsonaro, condenado no Brasil por coação no curso do processo e, atualmente, residindo nos Estados Unidos.

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