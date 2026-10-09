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Política

PF nega existência de depoimento de Vorcaro sobre Lula

AGU pedirá a direito de resposta à revista que divulgou a notícia

09/10/2026 19h52
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil
© Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Polícia Federal (PF) negou a existência de um depoimento no qual o ex-banqueiro Daniel Vorcaro teria dado dinheiro para financiar um documentário sobre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva , candidato à reeleição. A informação do suposto depoimento foi dada pela revista Veja nesta sexta-feira (9).

“A Polícia Federal esclarece, em relação à reportagem intitulada ‘Vorcaro conta que liberou dinheiro para filme sobre Lula por negócios no governo’, publicada pela revista Veja, nesta sexta-feira (9/10), que Daniel Vorcaro não prestou depoimento com o teor relatado na matéria, tampouco entregou à instituição anexos, documentos ou informações com o conteúdo ali descrito”, afirmou a corporação, em nota.

À Agência Brasil , o advogado do ex-banqueiro, Daniel Bialski, disse não ter conhecimento desse suposto financiamento. Ele esclareceu que não estava à frente da defesa de Vorcaro quando as propostas de colaboração foram apresentadas , mas garante não ter havido nenhum novo depoimento à PF ou qualquer outro órgão tratando do assunto.

Bialski afirmou não ter tido acesso a qualquer documento comprovando tal financiamento e ressaltou que seu cliente nunca falou com ele sobre isso.

Diante da notícia da Veja , a Advocacia-Geral da União (AGU) pedirá à publicação o direito de resposta e a correção das informações divulgadas . A AGU entende que houve “divulgação de informações apontadas como inverídicas e gravemente ofensivas a autoridades federais”.

Notícia falsa

O grupo Prerrogativas, formado por juristas do campo progressista, pediu que a Polícia Federal realizasse uma perícia no áudio também divulgado pela Veja , a 16 dias do segundo turno das eleições presidenciais, no qual o ex-banqueiro implica Lula.

“Há suspeitas de que a gravação tenha sido adulterada, mediante montagem de trechos ou uso de inteligência artificial, com a finalidade de interferir no segundo turno das eleições presidenciais”, afirmou o grupo, em nota.

O Prerrogativas acrescenta que não existe informações sobre quando, onde e em quais circunstâncias o áudio teria sido gravado. Além disso, afirmou à PF ter recebido a informação de que o áudio não seria autêntico ou íntegro, “tendo sido produzido por montagem de trechos gravados em contextos diversos ou por síntese de voz, com a finalidade de interferir no processo eleitoral”.

O grupo alerta ainda que, caso comprovada a fraude, os responsáveis poderão responder aos crimes de fraude processual e delitos eleitorais relacionados à divulgação de informações sabidamente falsas.

Dark Horse

O rumor se assemelha ao episódio do dinheiro dado por Vorcaro ao senador e candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro para ajudar a financiar um filme sobre seu pai, ex-presidente Jair Bolsonaro.

Ao contrário do que consta na matéria da Veja , a ajuda de Vorcaro a Flávio foi comprovada em um áudio, revelado pelo site Intercept em maio deste ano.

No áudio, cuja veracidade foi confirmada por Flávio Bolsonaro, o próprio senador e candidato à presidência pede dinheiro para custear o filme .

Expressando intimidade e amizade, Bolsonaro pede ajuda para evitar o calote nos atores do filme, inclusive o ator norte-americano Jim Caviezel, que interpreta o personagem principal, e no diretor Cyrus Nowrasteh.

“É porque tá num momento muito decisivo aqui do filme e como tem muita parcela pra trás, cara, tá todo mundo tenso e fico preocupado aqui com o efeito ao contrário do que a gente sonhou pro filme, né? Imagina a gente dando calote num Jim Caviezel, num Cyrus, os caras renomadíssimos lá no cinema americano, mundial. Pô, ia ser muito ruim, né?”, disse o senador, ainda em setembro de 2025.

Segundo a PF, Flávio pediu R$ 131 milhões a Vorcaro para a produção do filme Dark Horse , dos quais R$ 60 milhões teriam sido pagos.

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