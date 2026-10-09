5ª Feira Negócios Daqui terá aproximadamente 140 participantes e expectativa de superar 15 mil visitantes

101ª Zo A quinta edição da Feira Negócios Daqui foi lançada oficialmente na noite de quinta-feira, 8 de outubro, no CTG Sentinela da Fronteira, em Tenente Portela. A cerimônia foi conduzida pelo secretário municipal de Administração e Comunicação Social, Paulo Farias. A feira será realizada nos dias 6, 7 e 8 de novembro, reunindo empresas, empreendedores, produtores rurais, agroindústrias, artesãos e entidades. A organização projeta cerca de 140 participantes e espera superar 15 mil visitantes ao longo dos três dias. A entrada será gratuita.

A realização é da Prefeitura de Tenente Portela, em parceria com a Associação Comercial, Industrial, Serviços e Agronegócios de Tenente Portela (ACISA) e a Emater/RS-Ascar. A união entre o poder público, a entidade empresarial e a instituição de assistência técnica e extensão rural busca fortalecer os negócios locais, valorizar a produção do município e ampliar as oportunidades de comercialização.

Criada em 2021, a feira chega à quinta edição com uma proposta multissetorial, reunindo comércio, indústria, prestação de serviços, agricultura familiar, agroindústrias e artesanato, incluindo a produção de artesãos indígenas.

Na abertura do lançamento, o presidente da ACISA, Antônio Ganacini, ressaltou a importância da participação dos empreendedores e da colaboração entre as instituições para fortalecer a economia do município. A parceria com a Prefeitura e a Emater/RS-Ascar integra o trabalho de mobilização dos expositores e de valorização dos diferentes setores produtivos.

A extensionista da Emater/RS-Ascar, Sandra Casol, destacou a importância da feira para a agricultura familiar e para a divulgação da produção rural. A participação da instituição contribui para dar visibilidade aos produtores, às agroindústrias e aos produtos desenvolvidos no município, aproximando o setor rural dos consumidores.

O secretário de desenvolvimento Econômico, integrante da comissão organizadora, Henrique Niederle, destacou que o evento vem crescendo desde a primeira edição e se consolidando como espaço de divulgação e comercialização dos produtos e serviços locais. A proposta, segundo ele, é apresentar tanto atividades já conhecidas pela comunidade quanto produções que ainda precisam ganhar visibilidade. A feira reúne diferentes segmentos, do comércio e da indústria à agricultura familiar e ao artesanato indígena.

O vice-prefeito Claudenir Scherer também participou da cerimônia, ressaltando a importância do trabalho conjunto entre o poder público, as entidades parceiras e os empreendedores para o desenvolvimento de Tenente Portela e da região.

Na sequência, a coordenadora da comissão organizadora da feira e secretária de Finanças, Jaqueline Balestrin, destacou o trabalho coletivo necessário para colocar o evento em funcionamento. “A feira é feita por muitas mãos”, afirmou. Ela lembrou que a preparação envolve reuniões, planejamento e a participação de diferentes pessoas e setores da Administração Municipal. Jaqueline também agradeceu às empresas que participaram da edição anterior e às que se juntam à iniciativa neste ano.

Por último, o prefeito Rosemar Antônio Sala destacou que o crescimento da feira depende do envolvimento dos empreendedores e da comunidade. “O sucesso só é alcançado a muitas mãos e, em especial, com a comunidade”, afirmou.

Sala recordou a primeira edição, realizada em 2021, e reconheceu a contribuição de Leonardo Siqueira na construção da proposta inicial. O prefeito também mencionou a política de crédito desenvolvida durante a pandemia de Covid-19, em parceria com cooperativas de crédito, para apoiar empresas que enfrentavam dificuldades naquele período.

Ao se dirigir aos expositores, Sala ressaltou que a feira foi pensada para oferecer visibilidade aos negócios locais e criar oportunidades para quem investe, gera empregos e movimenta a economia. “Queremos fazer com que vocês possam potencializar as qualidades de vocês além das fronteiras de Tenente Portela”, declarou. Ele também destacou que os espaços de exposição são oferecidos gratuitamente e agradeceu às empresas que acreditam na iniciativa.

No momento do lançamento, a organização informou que cerca de 120 expositores já estavam confirmados. Com a inclusão do artesanato indígena, das entidades e das empresas responsáveis pelos serviços, a expectativa era chegar a 140 participantes, com possibilidade de alcançar 150.

Os espaços serão distribuídos entre o ginásio da Escola Irmão Isolado de Sena, o Clube Comercial, tendas externas e áreas de exposição na Avenida Santa Rosa. Haverá setores destinados ao comércio, vestuário, agricultura familiar e artesanato indígena, além de espaços externos para veículos, motocicletas, máquinas agrícolas e outros empreendimentos.

Para ampliar a capacidade de acomodação, está prevista uma estrutura de aproximadamente 60 metros de comprimento por 12 metros de largura na Rua Uruguai. A organização também informou que os mapas de localização dos estandes e o manual do expositor seriam disponibilizados aos participantes.

A expectativa de público supera a estimativa da edição anterior, quando aproximadamente 12 mil pessoas passaram pela feira, conforme cálculo da organização. Para este ano, a meta é ultrapassar 15 mil visitantes.

Na sexta-feira, 6 de novembro, haverá um ato simbólico às 9h30min, junto ao pórtico de entrada, na Avenida Santa Rosa. Os pavilhões abrirão às 10h, quando começam a visitação e a comercialização. A cerimônia oficial de abertura está prevista para as 17h, com a presença de autoridades e convidados.

Na sexta-feira e no sábado, os estandes funcionarão das 10h às 21h. No domingo, 8 de novembro, a visitação ocorrerá das 10h às 18h. Os shows serão realizados após o encerramento da área de exposição, na sexta-feira e no sábado à noite, além de uma apresentação no domingo à tarde.

A arena de shows será instalada na Rua Iracuã, em frente à escola, conforme a organização. A mudança considera a reorganização dos espaços e as obras em andamento na Avenida Santa Rosa.

A programação musical confirmada reúne atrações de diferentes estilos. Na sexta-feira, 6 de novembro, estarão no palco o Grupo Talagaço e Wilian Netto. No sábado, dia 7, as atrações serão a Banda Passarella e a dupla Jeann e Julio. No domingo, dia 8, o Grupo Desapego se apresenta à tarde. Todos os shows terão entrada gratuita.

Além das apresentações musicais, a feira contará com o Baile da Melhor Idade, o Festival Danças Daqui, a terceira edição do concurso “Cão Curso” voltado à proteção animal e um desfile de moda com empresas dos segmentos de vestuário e calçados.

O Festival Danças Daqui reunirá apresentações da APAE, de três escolas indígenas, dos setores 38, Pedra Lisa e Quilômetro 10, além dos CTGs Sentinela da Fronteira e Guardiões da Fronteira. Parte dos recursos para o festival e os shows será proveniente da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, do Ministério da Cultura. O setor de agroindústrias contará com apoio do programa Sabor Gaúcho, do Governo do Estado.

A estrutura contará com segurança privada 24 horas entre os dias 4 e 9 de novembro, incluindo o período de montagem dos estandes e a retirada dos materiais. Serão instaladas 30 câmeras de monitoramento nos pavilhões, áreas externas e acessos, com central em parceria com a Brigada Militar, nas proximidades do Clube Comercial.

Também haverá efetivos da Brigada Militar, Bombeiros Voluntários, equipe de atendimento básico de saúde, ambulância e serviços de limpeza e zeladoria. Os expositores serão orientados a colaborar com a conservação e a organização dos espaços.

A Meganet Telecom será a provedora oficial de internet, oferecendo conexão gratuita para expositores, visitantes e organização. A Rádio Feira também será ampliada, com mais de 30 caixas de som nos pavilhões e na área externa para divulgação de avisos e informações de utilidade pública.

A praça de alimentação será organizada com fornecedores distribuídos por segmentos, buscando garantir condições de comercialização aos participantes. O resultado financeiro será destinado ao Grupo de Apoio da Brigada Militar (GABM) e à Associação de Bombeiros Voluntários.

Segundo as informações apresentadas no lançamento, na edição anterior o resultado da praça de alimentação superou R$ 40 mil, destinados às entidades parceiras. A iniciativa será mantida neste ano como forma de apoiar organizações que prestam serviços à comunidade.

A feira também contará com recursos vinculados a programas estaduais e federais para auxiliar no custeio de parte das atividades culturais e do setor de agroindústrias.

Com entrada gratuita, exposição multissetorial, atrações musicais e programação cultural, a quinta edição da Feira Negócios Daqui busca ampliar a visibilidade dos empreendedores, fortalecer a economia local e aproximar a comunidade dos produtos e serviços oferecidos em Tenente Portela.