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Brigada Militar realiza instrução de Defesa Policial Militar em Três Passos

Atividade do PAEC 2026 abordou técnicas de abordagem, contenção e uso diferenciado da força

22/10/2026 09h40
Por: Júlio Santos
Fotos: Efetivo do 7º BPM.
Fotos: Efetivo do 7º BPM.

O 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM) realizou, na manhã de quarta-feira (21), uma instrução de Defesa Policial Militar (DPM), na sede da unidade, em Três Passos. A atividade integra o Plano Anual de Ensino e Capacitação (PAEC 2026) e busca aprimorar o preparo técnico e operacional do efetivo.

Durante a instrução, foram trabalhadas técnicas de verbalização, controle de contato, contenção e imobilização, além de procedimentos para atuação em diferentes cenários operacionais.

A atividade também reforçou os princípios da legalidade, necessidade e proporcionalidade no uso da força, com foco na segurança dos policiais militares e de terceiros, além do controle adequado de situações de risco.

Folha Popular: Com informações da Comunicação Social do 7º BPM.

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