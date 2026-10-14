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Senado Federal

Marcelo Castro aponta divisão regional do MDB no segundo turno das eleições

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14/10/2026 18h40
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
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Em pronunciamento em Plenário nesta quarta-feira (14), o senador Marcelo Castro (MDB-PI) afirmou que a divisão política e ideológica do país também se reflete em seu partido.

Segundo ele, os diretórios estaduais do MDB se dividiram entre o apoio à reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e à candidatura de Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno.

Marcelo Castro avalia que as diferenças de posicionamento dentro de sua legenda seguem uma distribuição regional: ele destacou que os diretórios que declararam apoio a Lula estão concentrados no Norte e no Nordeste, enquanto os que apoiam Flávio estão, em sua maioria, no Centro-Oeste, no Sudeste e no Sul.

O senador também relacionou essa divisão ao desempenho do MDB nas eleições para o Congresso Nacional.

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