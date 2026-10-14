WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
APPATA
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
F&J Santos
Ponto Grill
Sicredi
Mecânica Jaime
Sala
Mercado do povo
Rádio Municipal
Meganet
Portela FM
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Fitness
Niederle
Senado Federal

Redução da jornada beneficia trabalhador e economia, diz Beto Faro

O senador Beto Faro (PT-PA), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14), manifestou apoio à proposta de emenda à Constituição (PEC) que ...

14/10/2026 19h11
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

O senador Beto Faro (PT-PA), em pronunciamento no Plenário nesta quarta-feira (14), manifestou apoio à proposta de emenda à Constituição (PEC) que prevê a redução da jornada semanal de 44 para 40 horas, sem redução de salário. O parlamentar afirmou que a PEC 221/2019 acompanha transformações no mercado de trabalho provocadas pelos avanços tecnológicos e pela inteligência artificial.

O senador também rebateu previsões de que a mudança poderá provocar demissões, aumento da informalidade e dificuldades para micro e pequenas empresas. Ele comparou essas críticas às resistências enfrentadas por outros direitos trabalhistas ao longo da história e citou experiências de redução da jornada em países europeus e no Chile.

— A história cuidou de desmascarar as manobras das nossas elites para sabotar conquistas do povo brasileiro, a exemplo das tentadas para fulminar a PEC do fim da escala 6x1. Ao contrário da pregação feita pela aliança conservadora, segundo estudo citado pela BBC, países como França, Itália, Bélgica, Portugal e Eslovênia registraram crescimento robusto do PIB entre 1995 e 2007, após reduções de jornada. Até o Chile saiu na nossa frente, ao aprovar, em 2023, a redução da jornada de 45 para 40 horas semanais. Até o momento, não se tem notícias sobre o fim da economia chilena, muito pelo contrário — disse.

Beto Faro também alertou para a possibilidade de futuras mudanças na PEC. Segundo o parlamentar, apesar do apoio anunciado à proposta por setores que antes se posicionavam contra o fim da escala 6x1, ainda existe o risco de articulações para derrubada da medida após as eleições.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Marcelo Castro aponta divisão regional do MDB no segundo turno das eleições
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado Humberto Costa presta solidariedade a Dom Limacêdo e defende democracia
Davi ressaltou os benefícios da proposta e lembrou que havia assumido compromisso de pautar a PEC após as eleições - Foto: Carlos Moura/Agência Senado Davi destaca compromisso e espírito público na votação do fim da escala 6x1
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h15
18°
Chuvas esparsas Máxima: 22° - Mínima: 16°
18°

Sensação

10.55 km/h

Vento

96%

Umidade

Fitness
Lazzaretti
Mercado do povo
APPATA
Ponto Grill
Unimed
Sicoob
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Folha Popular
Meganet
Mecânica Jaime
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Mercado do povo
Sicoob
Sicoob
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
F&J Santos
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Fitness
Unimed
Vento Sul
Agro Niederle
Meganet
Sala
Hospital Santo Antonio
Municípios
Região Noroeste - RS
Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Crissiumal
Região Noroeste - RS
Miréia Wayhs, uma das precursoras da Unimed na região, morre aos 95 anos
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Mercado do povo
Portela FM
Fitness
F&J Santos
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Sicoob
Rádio Municipal
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Últimas notícias
Há 29 minutos Redução da jornada beneficia trabalhador e economia, diz Beto Faro
Há 1 hora Marcelo Castro aponta divisão regional do MDB no segundo turno das eleições
Há 2 horas Campanha de Lula vai ao TSE após IA da Meta restringir buscas
Há 2 horas Humberto Costa presta solidariedade a Dom Limacêdo e defende democracia
Há 2 horas Davi destaca compromisso e espírito público na votação do fim da escala 6x1
Vento Sul
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Sicoob
Sala
Portela FM
Unimed
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Sicredi
Rádio Municipal
APPATA
Pizzaria Alcapone
Fitness
Meganet
Lazzaretti
Agro Niederle
F&J Santos
Mais lidas
1
Há 4 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 6 dias Sindicato denuncia suposta intimidação contra radialista em Tenente Portela
3
Há 6 dias TRE-RJ suspende propaganda eleitoral gratuita no RJ até domingo
4
Há 6 dias Mega-Sena acumula para R$ 112 milhões; confira os números sorteados
5
Há 3 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
Vento Sul
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Portela FM
Fitness
F&J Santos
Sicoob
Sala
Unimed
Pizzaria Alcapone
APPATA
Sicredi
Portela FM
Lazzaretti
Ponto Grill
Agro Niederle
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Meganet
Mercado do povo
Rádio Municipal
Vento Sul
Ponto Grill
Fitness
Unimed
F&J Santos
APPATA
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
Meganet
Mecânica Jaime
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Sicredi
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados