Municío participa de seminário regional sobre turismo rural em Ijuí

A secretária de Turismo de Derrubadas, Angelita Bomm dos Santos, participou na quarta-feira, 14 de outubro, do II Seminário Regional de Turismo Rural, realizado em Ijuí. O município também foi representado pela extensionista social rural da Emater, Delires Teresinha Habitzreiter Kirst.

O evento promoveu a troca de informações e experiências voltadas ao desenvolvimento do turismo rural, além de estimular o diálogo sobre alternativas para valorizar os atrativos e as vivências do campo.

Conforme Angelita, os conhecimentos compartilhados durante o seminário contribuem para identificar novas possibilidades para Derrubadas. O município tem no Salto do Yucumã um de seus principais pontos turísticos, e o turismo rural pode complementar essa oferta, aproximando os visitantes da cultura local e criando oportunidades de renda para as famílias do meio rural.

A participação no encontro também possibilitou ampliar a discussão sobre iniciativas que podem fortalecer o setor e contribuir para o desenvolvimento turístico do município.