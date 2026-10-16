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A qualidade de vida é inegociável

Coluna discute a escala 5x2, os direitos trabalhistas e os desafios de conciliar qualidade de vida e sustentabilidade econômica

De Olho na Ideia

De Olho na IdeiaPor: Felipe J. dos Santos

16/10/2026 18h34
Por: Júlio Santos
Foto: Divulgação
Foto: Divulgação

A adoção da escala de cinco dias de trabalho e dois de descanso representa uma das mais significativas mudanças recentes na legislação trabalhista brasileira. Assim como a criação do salário mínimo em 1940, essa medida busca equilibrar proteção social e viabilidade econômica, mas também desperta intensos debates políticos e econômicos. A comparação entre os dois marcos evidencia como conquistas trabalhistas sempre surgem em meio a tensões entre direitos sociais e interesses empresariais.

A escala 5x2 reorganiza a jornada laboral, reduzindo a carga semanal e garantindo dois dias consecutivos de descanso, geralmente no fim de semana. Essa mudança atende a demandas contemporâneas por qualidade de vida, saúde mental e valorização do tempo livre. Estudos internacionais apontam que jornadas mais equilibradas podem aumentar a produtividade e reduzir custos indiretos relacionados a doenças ocupacionais e absenteísmo. No Brasil, a medida aproxima o país de padrões já consolidados em economias desenvolvidas.

O salário mínimo, instituído por Getúlio Vargas em 1940, foi recebido como uma conquista histórica para os trabalhadores, garantindo um piso de sobrevivência digna. Empresários, à época, reagiram com forte resistência, alegando aumento de custos e risco à competitividade. A elite econômica e a grande mídia fizeram um verdadeiro drama, afirmando que a indústria brasileira iria parar diante da nova obrigação. Essa narrativa buscava criar medo e insegurança, mas não se confirmou: o salário mínimo consolidou-se como um dos pilares da proteção social no país. A escala 5x2 repete esse padrão: trabalhadores celebram o avanço, enquanto setores empresariais alertam para impactos financeiros e operacionais. A semelhança está na percepção de que ambas legislações representam avanços sociais; a diferença é que o salário mínimo incide diretamente sobre a remuneração, enquanto a escala 5x2 reorganiza o tempo de trabalho.

Na década de 1940, o salário mínimo foi visto como símbolo de justiça social e fortalecimento da cidadania. Hoje, a escala 5x2 é recebida com entusiasmo por movimentos sociais e sindicatos, que destacam ganhos em saúde e convivência familiar. Por outro lado, setores como comércio, indústria e saúde manifestam preocupação com custos adicionais e necessidade de reorganização de turnos. A resistência empresarial, portanto, repete o padrão histórico observado na introdução do salário mínimo.

Entre os impactos positivos da escala 5x2 estão a melhoria da saúde mental, o aumento da produtividade, a valorização do tempo livre e a aproximação do Brasil a padrões internacionais de trabalho. Já os impactos negativos incluem custos empresariais mais elevados, dificuldades em setores que exigem operação contínua e possíveis riscos à competitividade internacional. Assim como ocorreu com o salário mínimo, os efeitos da medida devem ser avaliados a longo prazo, considerando tanto benefícios sociais quanto desafios econômicos.

O cenário político atual adiciona uma camada de incerteza. A extrema direita, que detém maioria no Congresso, tem prometido rever a legislação da escala 5x2, argumentando que ela compromete a competitividade das empresas e gera insegurança jurídica. Essa promessa reflete uma visão liberal de flexibilização das relações de trabalho, em contraste com a perspectiva social que inspirou tanto o salário mínimo quanto a nova jornada. Caso a revisão avance, o Brasil poderá enfrentar um retrocesso em termos de direitos trabalhistas, reacendendo o debate sobre até que ponto as pressões do mercado devem influenciar as legislações contra os trabalhadores.

A escala 5x2, assim como o salário mínimo em seu tempo, simboliza um avanço social que busca equilibrar dignidade e produtividade. No entanto, sua consolidação depende da capacidade de diálogo entre trabalhadores, empresários e legisladores. A promessa de revisão pela extrema direita mostra que o tema está longe de ser pacífico e que o futuro da legislação trabalhista brasileira continuará a ser moldado por disputas políticas e econômicas. O desafio é encontrar um ponto de equilíbrio que preserve a sustentabilidade empresarial sem inviabilizar as conquistas sociais.

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