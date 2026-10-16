WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Unimed
F&J Santos
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Vento Sul
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Lazzaretti
Tarzan
Portela FM
Pizzaria Alcapone
Fitness
Niederle
Economia

Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan

Ministro cita financiamento e capacitação para apoiar transição

16/10/2026 19h14
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

A equipe econômica estuda oferecer linhas de crédito e programas de capacitação para empresas que enfrentarem dificuldades com o fim da escala de trabalho 6x1, disse nesta sexta-feira (16) o ministro da Fazenda, Dario Durigan. Segundo ele, o impacto da emenda constitucional sobre os empregadores ainda será avaliado, mas o governo prevê financiamento específico para a transição.

“É possível que a gente faça, por exemplo, uma espécie de linha de crédito ou de capacitação para a inovação”, afirmou Durigan em entrevista à TV Band nesta sexta-feira (16).

A medida, ressaltou o ministro, busca ajudar os negócios a se adaptarem à nova jornada, com investimentos em inovação e produtividade. Durigan também mencionou que o governo pretende apoiar empresas afetadas pela reforma tributária.

Inovação e capacitação

Durigan afirmou que a equipe econômica ainda está analisando quais empresas e setores terão maior impacto com a mudança. A intenção é destinar o apoio aos negócios que precisarem de mais recursos para reorganizar as atividades.

Segundo o ministro, a adaptação pode envolver modernização de processos, treinamento de funcionários e adoção de novas tecnologias para manter a produção mesmo com menos dias de trabalho.

“Os empresários têm que ter apoio do governo para participar desse novo tempo, que é uma mudança civilizacional”, declarou.

O ministro citou o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e outros sistemas de capacitação como parceiros em iniciativas de treinamento, especialmente para pequenos negócios.

Apoio às pequenas empresas

Durigan afirmou que o governo já ampliou o limite de crédito para pequenas empresas, de R$ 250 mil para R$ 500 mil, inclusive para operações destinadas ao capital de giro, recursos usados para manter as despesas e o funcionamento cotidiano dos negócios.

O ministro não anunciou uma desoneração da folha de pagamento ou outra compensação direta aos empregadores. Em vez disso, destacou a possibilidade de financiamento direcionado e capacitação para empresas que precisarem se adaptar.

“Já temos uma previsão de ter linhas de crédito específicas para essa transição, tanto da reforma tributária quanto do fim da jornada 6x1”, disse.

Impacto ainda será avaliado

A mudança na jornada foi aprovada pelo Congresso e promulgada nesta sexta-feira . A nova regra prevê dois dias de descanso remunerado por semana e redução gradual da jornada máxima de 44 para 40 horas, sem corte salarial.

Durigan afirmou que o governo ainda vai medir os efeitos da mudança sobre os diferentes setores e portes de empresas. Segundo dados citados pelo ministro, de 68% a 70% dos empregos no país estão fora da escala 6x1.

Ele também defendeu que a adaptação pode trazer ganhos de produtividade, com processos mais eficientes e menor rotatividade de trabalhadores.

Juros e ajuste fiscal

Na entrevista, Durigan também afirmou que a taxa de juros segue como um desafio para a economia brasileira. O ministro defendeu a continuidade do ajuste das contas públicas e a busca por superávits primários maiores nos próximos anos, mas sem mudanças abruptas na política econômica.

“Vamos continuar melhorando as contas públicas, gerando superávit, mas de maneira gradual, sem dar cavalo de pau na tua vida, sem gerar incerteza e imprevisibilidade”, afirmou.

Durigan disse que a estratégia deve preservar políticas públicas e evitar impactos negativos sobre a atividade econômica. Afirmou que a proposta de ajuste fiscal de 1,5% do Produto Interno Bruto (PIB) em prazo curto, debatida durante as eleições exigiria cortes em programas sociais e outras políticas.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Wilson Dias/Agência Brasil Atividade econômica tem alta de 0,3% em agosto, mostra IBC-Br
© Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo Economia: Lula e Flávio divergem sobre ajuste fiscal e papel do Estado
© Transpetro/Divulgação Estaleiro no RS começa a construir navios encomendados pela Transpetro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h15
16°
Tempo limpo Máxima: 19° - Mínima: 12°
16°

Sensação

8.75 km/h

Vento

86%

Umidade

Lazzaretti
Mercado do povo
Sicoob
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Tarzan
Portela FM
Unimed
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Folha Popular
F&J Santos
Fitness
Agro Niederle
Sala
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Meganet
Sala
Rádio Municipal
Sicoob
Mercado do povo
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Meganet
Lazzaretti
Vento Sul
Mecânica Jaime
F&J Santos
Fitness
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
A qualidade de vida é inegociável
Região Noroeste - RS
Brigada Militar apreende três armas com numeração suprimida em Esperança do Sul
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Sicredi
Tarzan
Sicoob
Sala
Fitness
Ponto Grill
Portela FM
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Vento Sul
Lazzaretti
Meganet
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
APPATA
Últimas notícias
Há 34 minutos Governo prevê crédito a empresas afetadas por fim da 6x1, diz Durigan
Há 1 hora A qualidade de vida é inegociável
Há 1 hora Brigada Militar apreende três armas com numeração suprimida em Esperança do Sul
Há 1 hora Municío participa de seminário regional sobre turismo rural em Ijuí
Há 1 hora CTG Querência Gaúcha homenageia ex-patrões durante fandango em Vista Gaúcha
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Mercado do povo
Rádio Municipal
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Portela FM
Unimed
Sala
Sicredi
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Meganet
Fitness
F&J Santos
APPATA
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mais lidas
1
Há 6 dias Nossa Terra, Nossa Gente: irmã Irene Luisa Pittas relembra trajetória de fé e dedicação à saúde Religiosa conta sobre a infância, a vocação, a formação profissional, os anos de trabalho em hospitais e sua ligação com Tenente Portela
2
Há 5 dias Tenente Portela terá ponto facultativo nas repartições municipais em 13 de outubro
3
Há 7 dias Alcolumbre marca votação da PEC pelo fim da 6x1 para quarta-feira
4
Há 6 dias José Sarney é internado em UTI após procedimento abdominal
5
Há 6 dias PF desmente Veja e Padilha aciona Justiça sobre fake news contra Lula
Portela FM
Tarzan
Sala
Vento Sul
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
APPATA
Lazzaretti
Portela FM
Agro Niederle
Rádio Municipal
Unimed
F&J Santos
Sala
Mercado do povo
Sicoob
Sicredi
Fitness
Ponto Grill
Lazzaretti
Vento Sul
Unimed
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Meganet
APPATA
Agro Niederle
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados