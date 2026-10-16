CTG Querência Gaúcha homenageia ex-patrões durante fandango em Vista Gaúcha

O CTG Querência Gaúcha, de Vista Gaúcha, realizou no sábado, 10 de outubro, seu tradicional fandango, organizado em parceria com o grupo de cavalarianos. O evento reuniu integrantes da comunidade e apreciadores da cultura gaúcha, com programação voltada à confraternização e à valorização do tradicionalismo.

Um dos momentos centrais da noite foi a homenagem aos ex-patrões da entidade, com a inclusão dos nomes no mural do CTG. A iniciativa reconheceu pessoas que estiveram à frente da organização e contribuíram para a continuidade das atividades e o fortalecimento da cultura tradicionalista no município.

Entre os homenageados estavam Claudinei Tirloni, conhecido como Fubica; Oldemar Camargo; Celênio Sandri; Celir Certeza; Darcy Piccinini; Vilmar Tirloni, conhecido como Peraqui; Olívio de Medeiros, o Chico; Antônio Bonapaz; Lário Piccinini; Juarez da Silva, representado pela filha, Ana Paula; e Luiz Machado do Couto. O atual patrão, Eleandro dos Santos, também foi mencionado durante a homenagem.

A programação contou com jantar, apresentações das invernadas artísticas e fandango animado por Renan e Grupo Ronda Gaúcha. Música e dança marcaram o encontro, que reuniu diferentes gerações em torno das tradições do Rio Grande do Sul.

A atividade destacou a importância da participação comunitária e do reconhecimento das pessoas que contribuíram para a história do CTG Querência Gaúcha e para a preservação da cultura gaúcha em Vista Gaúcha.