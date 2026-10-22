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Política

Confira a agenda dos presidenciáveis nesta quinta-feira (22)

Há três dias do segundo turno, candidatos não têm agenda pública

22/10/2026 10h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Arte EBC
© Arte EBC

Há três dias do segundo turno das eleições gerais, confira a agenda de campanha dos candidatos à presidência da República nesta quinta-feira (22):

Luiz Inácio Lula da Silva (PT)
O candidato à reeleição tirou o dia para gravação de propaganda eleitoral.

Flávio Bolsonaro (PL)
Sem agenda pública durante o dia, candidato faz live no YouTube às 19h, com transmissão pelo canal TV Celular Flávio Bolsonaro.

A ordem de apresentação da agenda dos candidatos a presidente segue alternância diária.

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