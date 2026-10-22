WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Niederle
Pizzaria Alcapone
Fitness
Sicredi
Lazzaretti
APPATA
Mercado do povo
Portela FM
Sala
Sicoob
Tarzan
Unimed
Vento Sul
Justiça

PGR dá parecer contra pedido de acesso a registro de Vorcaro no Senado

Pedido também inclui registros de visitas da esposa de Moraes

22/10/2026 21h59
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, enviou nesta quinta-feira (22) ao Supremo Tribunal Federal (STF) parecer contrário ao pedido de acesso a eventuais registros de entrada e saída da advogada Viviane Barci, esposa do ministro Alexandre de Moraes, e do ex-banqueiro Daniel Vorcaro no Senado.

A manifestação foi incluída no mandado de segurança no qual o vereador de Curitiba Guilherme Kilter (Novo) pede que a Corte obrigue o Senado a fornecer eventuais registros de entrada e saída de Viviane, Vorcaro e outros citados.

Segundo o parlamentar, os pedidos de acesso aos dados foram negados pela Casa por envolver "informações de caráter pessoal".

Além de Viviane e Vorcaro, o vereador quer acesso a eventuais registros de entrada do empresário Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, o empresário Fábio Luís Lula da Silva, filho do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, nas dependências da Casa.

No parecer, o procurador disse que o pedido de acesso deve ser rejeitado porque a jurisprudência do Supremo define que não cabe mandado de segurança, protocolado em nome próprio, para defender direitos coletivos.

“O impetrante não logrou comprovar violação de direito subjetivo líquido e certo, o que, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, afasta sua legitimidade ativa e, por conseguinte, o cabimento do mandado de segurança”, afirmou Gonet.

O caso é relatado pelo ministro Luiz Fux . Não há data prevista para decisão.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Indígenas do Vale do Javari terão transporte gratuito no 2º turno
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Presidente do TSE pede à Meta relatório sobre canal Exército do Lula
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Defensoria Pública pede ao STF transporte gratuito no 2º turno
Tenente Portela, RS
Atualizado às 00h41
17°
Chuva Máxima: 23° - Mínima: 17°
17°

Sensação

8.68 km/h

Vento

97%

Umidade

Sicoob
Fitness
Meganet
Mecânica Jaime
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Unimed
Agro Niederle
Folha Popular
Sala
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
Portela FM
Mercado do povo
Rádio Municipal
APPATA
Vento Sul
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Sicoob
Lazzaretti
Unimed
Meganet
Sicredi
F&J Santos
Mecânica Jaime
Sicoob
Fitness
Tarzan
Ponto Grill
Mercado do povo
Sala
Municípios
Região Noroeste - RS
Unimed Noroeste/RS celebra 55 anos de atuação na região
Vista Gaúcha - RS
Campeonato Municipal de Futebol Society de Vista Gaúcha tem quatro jogos na terceira rodada
Lazzaretti
Unimed
F&J Santos
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Tarzan
Fitness
APPATA
Sicredi
Sala
Portela FM
Ponto Grill
Meganet
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 2 horas Mega-Sena acumula para R$ 230 milhões; confira os números sorteados
Há 2 horas Lula participa de live do “exército” e estimula ida de idosos às urnas
Há 2 horas Portaria convoca instituições financeiras para 3ª fase do Desenrola
Há 4 horas PGR dá parecer contra pedido de acesso a registro de Vorcaro no Senado
Há 5 horas Primeiro turno contou com 43% mais eleitores de ao menos 70 anos
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
APPATA
Sala
Mercado do povo
Vento Sul
Meganet
Rádio Municipal
Fitness
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Tarzan
Mais lidas
1
Há 1 dia ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 7 dias Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
3
Há 6 dias Brigada Militar recebe novo delegado regional da Polícia Civil
4
Há 7 dias Priscila Fochesatto destaca o papel do Serviço Social no acolhimento aos pacientes do HSA
5
Há 6 dias Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
Sala
Lazzaretti
Portela FM
Fitness
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Meganet
Portela FM
Sicoob
APPATA
Vento Sul
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Unimed
Sicredi
Agro Niederle
Ponto Grill
Meganet
F&J Santos
Fitness
Vento Sul
Sicoob
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Sala
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Tarzan
Ponto Grill
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Unimed
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados