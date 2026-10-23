WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Fitness
Mercado do povo
Meganet
Hospital Santo Antonio
APPATA
Lazzaretti
Portela FM
Vento Sul
Sala
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Niederle
Tarzan
Sicoob
Sicredi
Rádio Municipal
Unimed
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Direitos Humanos

Racismo e intolerância religiosa atravessam debate eleitoral no Brasil

Povos de terreiro continuam a sofrer ataques durante a campanha

23/10/2026 08h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil
© Tomaz Silva/Agência Brasil

O enfrentamento ao racismo e a garantia da liberdade religiosa permanecem como desafios no Brasil que irá às urnas no domingo (25). Para contribuir com esse debate, o Instituto de Defesa dos Direitos das Religiões Afro-Brasileiras (Idafro) preparou uma publicação comparando ações e proposições nessa área dos candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

Enquanto Lula reconhece a discriminação racial como fator de desigualdades e apresenta propostas para aprimorar medidas como ações afirmativas, regularização de quilombos e demarcação de terras indígenas, Flávio nega a existência do racismo em declarações e no programa de governo.

"O plano de Flávio não menciona termos como 'cota', 'racismo', 'negro', 'preto', 'pardo', 'inclusão racial', 'terreiro', ' matriz africana', 'laico', 'intolerância' ou 'discriminação', afirma a publicação do Idafro, que vasculhou sites do Congresso Nacional, do Palácio do Planalto, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e notícias de jornal.

As análises constam do minidossiê Igualdade Racial e Racismo Religioso nas Ações e Posições de Lula e Flávio , lançado este mês e disponível na íntegra , com as fontes, na internet.

O documento também observa diferenças no quesito "segurança pública com risco de impacto racial". O Idafro destaca que a proposta do candidato Flávio de criar um sistema de reconhecimento facial traz mais risco de criminalização de pessoas negras. A entidade argumenta que pesquisas brasileiras e estrangeiras mostram que as taxas de erros são maiores em rostos pretos e pardos, levando a prisões equivocadas e abordagens injustas.

Já o programa de Lula, destaca o instituto, em contrapartida, prioriza a proteção da juventude negra contra a violência, além de ações para redução de homicídios, uma vez que pessoas negras são as maiores vítimas desse crime.

De acordo com o Idafro, o atual presidente também tem demonstrado compromisso com o fim do racismo religioso. A entidade cita como exemplo a criação do grupo que elaborou a política nacional para povos de terreiro, em 2024. A política reforçou direitos dos adeptos dessa fé, como a inviolabilidade dos terreiros, muitas vezes, invadidos e depredados, além de estimular a preservação do patrimônio imaterial.

Por outro lado, o minidoissiê recupera o episódio, na véspera do primeiro turno, no qual Lula e a primeira-dama Janja Lula da Silva foram vítimas de conteúdo falsos. Imagens geradas por inteligência artificial de suposta oferenda no Palácio do Planalto, associação de Janja a rituais satânicos e informações falsas sobre cobrança de impostos de igrejas foram usadas para confundir.

O vice-presidente na chapa de Flávio, o deputado federal Alfredo Gaspar (Pl-AL) também é mencionado no dossiê, por divulgar vídeo de Lula em um terreiro e questionar a fé do presidente. No momento retratado, o presidente recebia uma homenagem.

"Esse uso estigmatizante das peças,atinge os povos de terreiro mesmo quando o alvo declarado é um candidato, e independe de quem seja o beneficiário eleitoral", afirma o instituto.

Apesar de a pesquisa ter analisado plano de governo e declarações do candidato Flávio Bolsonaro, a campanha do senador foi procurada para se manifestar sobre o levantamento e o espaço está aberto para registrar novo posicionamento.

Direitos

O cenário religioso no Brasil é diverso, formado por uma maioria de católicos (57%), evangélicos (27%), pessoas sem religião (9%) e adeptos de umbanda e candomblé (1%), sob a proteção de um Estado estabelecido como laico na Constituição.

Números do Disque Direitos Humanos (Disque 100), no entanto, evidenciam a necessidade de enfrentamento da intolerância religiosa. Entre janeiro de 2025 e janeiro de 2026, o serviço registrou 2.774 denúncias de casos do tipo.

O serviço é do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania e funciona por 24 horas. O atendimento é gratuito e imediato.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil BPC evitou 571 mil mortes e 13 milhões de internações em 30 anos
© Paulo Pinto/Agência Brasil Agência Brasil e TV Brasil recebem Prêmio Vladimir Herzog
© Joédson Alves/Agência Brasil Direitos Humanos: planos de Lula e Flávio refletem diferença histórica
Tenente Portela, RS
Atualizado às 08h15
18°
Chuva Máxima: 23° - Mínima: 17°
18°

Sensação

6.95 km/h

Vento

98%

Umidade

F&J Santos
APPATA
Agro Niederle
Fitness
Ponto Grill
Mercado do povo
Unimed
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Portela FM
Folha Popular
Sicoob
Meganet
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sala
Sicoob
Vento Sul
Mercado do povo
Ponto Grill
Lazzaretti
Fitness
Meganet
Rádio Municipal
Hospital Santo Antonio
Sala
Sicredi
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Agro Niederle
APPATA
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Mecânica Jaime
Municípios
Região Noroeste - RS
Unimed Noroeste/RS celebra 55 anos de atuação na região
Vista Gaúcha - RS
Campeonato Municipal de Futebol Society de Vista Gaúcha tem quatro jogos na terceira rodada
Sicoob
APPATA
Sicredi
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Unimed
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
Agro Niederle
Fitness
Portela FM
Vento Sul
Mercado do povo
F&J Santos
Meganet
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Últimas notícias
Há 7 minutos Primeiro governador, depois presidente: saiba qual a ordem de votação
Há 1 hora Racismo e intolerância religiosa atravessam debate eleitoral no Brasil
Há 1 hora Eleitores de Itaguaí, no Rio, votam domingo também para prefeito
Há 1 hora Eleitor que pediu voto em trânsito pode consultar local no e-Título
Há 9 horas Mega-Sena acumula para R$ 230 milhões; confira os números sorteados
Agro Niederle
Rádio Municipal
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicredi
Mercado do povo
Fitness
Lazzaretti
Unimed
Sicoob
F&J Santos
Ponto Grill
Meganet
APPATA
Tarzan
Sala
Mais lidas
1
Há 2 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 7 dias Recital de canto e piano apresenta canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
3
Há 7 dias Brigada Militar recebe novo delegado regional da Polícia Civil
4
Há 7 dias Priscila Fochesatto destaca o papel do Serviço Social no acolhimento aos pacientes do HSA
5
Há 6 dias Em sabatina, Flávio não explica propostas e faz acusações sem provas
Unimed
Sicredi
Portela FM
Agro Niederle
Sicoob
Tarzan
Meganet
Sala
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Vento Sul
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
F&J Santos
Rádio Municipal
Lazzaretti
Ponto Grill
Portela FM
Ponto Grill
Fitness
Meganet
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Mercado do povo
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Unimed
Sicredi
Lazzaretti
Rádio Municipal
F&J Santos
Sala
APPATA
Vento Sul
Sicoob
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados