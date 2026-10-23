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Protocolo de Manchester orienta classificação de risco no Pronto Atendimento do Hospital Unimed Noroeste/RS

Sistema adotado neste ano organiza a prioridade dos atendimentos conforme a gravidade dos casos; unidade registra cerca de três mil atendimentos por mês.

23/10/2026 17h59
Por: Júlio Santos
Hospital Unimed adota nova classificação de risco, baseada no Protocolo de Manchester, para qualificar os atendimentos de urgência e emergência. Foto: Ascom
Hospital Unimed adota nova classificação de risco, baseada no Protocolo de Manchester, para qualificar os atendimentos de urgência e emergência. Foto: Ascom

O Pronto Atendimento do Hospital Unimed Noroeste/RS registra, em média, cerca de três mil atendimentos por mês. Para qualificar a assistência, especialmente nos casos de urgência e emergência, a instituição adotou neste ano a classificação de risco baseada no Protocolo de Manchester, sistema internacional utilizado para definir a prioridade do atendimento conforme a gravidade do quadro clínico.

A classificação considera os sintomas apresentados e as condições de saúde do paciente, e não apenas a ordem de chegada. Na avaliação inicial, são verificados os sinais vitais e as informações clínicas, que orientam a definição do nível de prioridade.

Cinco cores indicam a prioridade

O Protocolo de Manchester utiliza cinco cores para classificar os pacientes, cada uma associada a um nível de urgência e a um tempo máximo de espera recomendado:

  • Vermelho: emergência, com risco de morte e necessidade de atendimento imediato.

  • Laranja: muito urgente, com risco significativo e espera recomendada de até 20 minutos.

  • Amarelo: urgente, com necessidade de atendimento rápido e espera recomendada de até 60 minutos.

  • Verde: pouco urgente, com espera recomendada de até 120 minutos.

  • Azul: não urgente, com espera recomendada de até 240 minutos.

Os tempos são referências para a organização do atendimento. A classificação pode ser alterada conforme a evolução do quadro clínico enquanto o paciente aguarda.

Gravidade determina a prioridade

A adoção do sistema também considera a procura por atendimentos que não caracterizam situações de urgência ou emergência. Esses pacientes recebem assistência quando procuram o serviço, mas os casos classificados como vermelho, laranja e amarelo têm prioridade por apresentarem maior risco e necessidade de intervenção rápida.

Em situações como acidente vascular cerebral (AVC), infarto agudo do miocárdio e sepse, o tempo pode ser determinante para reduzir riscos e preservar vidas.

“Por isso, a classificação de risco permite organizar o fluxo assistencial de acordo com a gravidade dos casos, direcionando a atenção da equipe para aqueles que precisam de intervenção com maior rapidez”, explica o diretor clínico do Hospital Unimed Noroeste/RS, médico Rodrigo Alessandro Rodrigues da Silva.

Orientação para casos de menor gravidade

Para situações sem características de urgência ou emergência, a orientação é procurar atendimento médico em consultório, contribuindo para que o Pronto Atendimento concentre esforços nos casos que necessitam de assistência imediata ou prioritária.

Pacientes com quadros de menor gravidade que procurarem o hospital também serão atendidos, mas poderão aguardar por mais tempo, conforme a prioridade dos demais casos.

A classificação de risco não considera apenas a ordem de chegada, mas o quadro clínico e a gravidade de cada paciente. Foto: Ascom

Folha Popular: Com informações do Núcleo de Marketing e Comunicação do Hospital Unimed Noroeste/RS.

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