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Política

Veja quem tem prioridade nas seções eleitorais no segundo turno

Eleitores com mais de 80 anos e acompanhantes têm prioridade absoluta

24/10/2026 18h25
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Os 158,7 milhões de eleitores que comparecerão às urnas no segundo turno, neste domingo (25), deverão votar apenas para presidente da República e governador, dependendo do estado .

Caso haja fila nas seções de votação, a legislação estabelece públicos prioritários que podem votar antes dos demais.

A prioridade absoluta, ou seja, aqueles que passam na frente de qualquer pessoa na fila, são os eleitores com mais de 80 anos de idade. Independentemente do horário de chegada, ele deve passar na frente dos demais e essa prioridade é estendida ao acompanhante do eleitor prioritário.

Outros públicos também têm prioridade na fila. Confira a lista:

  • idosos (60+);
  • pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida;
  • enfermos;
  • autistas;
  • obesos;
  • gestantes;
  • lactantes;
  • pessoas com crianças de colo;
  • doadores de sangue.

Profissionais envolvidos na organização do pleito também terão prioridade. São eles:

  • candidatas e candidatos;
  • juízes eleitorais e seus auxiliares;
  • servidores da Justiça Eleitoral;
  • promotores eleitorais;
  • militares/agentes de segurança em serviço.
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