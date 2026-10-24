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Chuva supera 100 milímetros e provoca queda de pedras e água sobre rodovias em Tenente Portela

Defesa Civil, Bombeiros Voluntários, Brigada Militar e Prefeitura atuaram na desobstrução da RSC-472; alerta para temporais e risco de alagamentos foi emitido neste sábado

24/10/2026 12h09Atualizado há 48 segundos
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/Defesa Civil
Fotos: Divulgação/Defesa Civil

O volume de chuva registrado desde sexta-feira (23) ultrapassou os 100 milímetros em Tenente Portela, e a instabilidade continuou durante a manhã deste sábado (24). As precipitações provocaram transtornos nas rodovias da região, com acúmulo de água sobre a pista, galhos e queda de pedras em trechos da RSC-472, que liga o município a Palmitinho.

Diante das condições de trafegabilidade, equipes da Defesa Civil de Tenente Portela, dos Bombeiros Voluntários e da Brigada Militar foram mobilizadas, com apoio de máquinas da Prefeitura Muniicpal, para atender às ocorrências e desobstruir os pontos afetados.

Um dos locais que exigiu atenção fica nas proximidades do britador, no trecho da RSC-472 em direção a Palmitinho, onde ocorreu um deslizamento de pedras. A orientação das equipes foi para que os motoristas redobrassem os cuidados ao trafegar pela rodovia.

O coordenador Municipal de Proteção e Defesa Civil de Tenente Portela, Cleber Giordani Tesche, divulgou um comunicado à população alertando para as condições das estradas e a necessidade de cautela durante os deslocamentos.

Em mensagem à comunidade, o coordenador relatou que a água acumulada e os materiais sobre a pista exigiram a mobilização das equipes. Segundo ele, o trecho entre Tenente Portela e Palmitinho, especialmente nas proximidades do Lajeado Filisbino, demandou atenção.

“Por razão do alto volume de chuva nas últimas horas, as rodovias estão com alguns galhos e muita água sobre a pista. Foram acionados a Brigada Militar, os Bombeiros Voluntários e a Defesa Civil. Acionamos os maquinários da Prefeitura e já houve a desobstrução da pista”, informou Cleber.

Apesar da liberação do ponto atendido, o coordenador reforçou que os motoristas devem manter a cautela. “Mas, mesmo assim, continuem trafegando pelas estradas da nossa região com muita atenção. Há muita água sobre a pista”, alertou.

Alerta para temporais e alagamentos

A Defesa Civil do Rio Grande do Sul emitiu alertas para tempestades com granizo e vento em áreas do Estado. Um dos avisos divulgados na manhã deste sábado apontava risco alto de destelhamento nas proximidades de Planalto.

O comunicado encaminhado à população de Tenente Portela classificou a situação como alerta laranja, com risco alto de destelhamentos e alagamentos, e validade até as 12h deste sábado. Como esse prazo já terminou, é importante acompanhar eventuais novos avisos oficiais, pois a chuva continuava na região durante o fim da manhã.

A orientação é evitar áreas alagadas, não atravessar trechos cobertos por água e reduzir a velocidade ao trafegar em rodovias molhadas. A presença de pedras, galhos e outros materiais sobre o asfalto também exige atenção redobrada, especialmente em trechos de encosta.

Histórico recente reforça a preocupação 

As condições da RSC-472 já haviam provocado transtornos nos últimos dias. Na quinta-feira (22), um motorista teve danos no veículo após atingir pedras que estavam sobre a pista, no trecho entre Tenente Portela e Palmitinho. O condutor não ficou ferido.

O episódio reforça a necessidade de cautela durante períodos de chuva intensa, principalmente em locais onde há possibilidade de deslizamentos e queda de materiais sobre a rodovia.

A Defesa Civil e os demais órgãos envolvidos seguem como referências para orientações e atendimento de ocorrências. Em caso de emergência, a população pode acionar a Brigada Militar pelo 190 ou os Bombeiros pelo 193.

Folha Popular: Com informações da Defesa Civil de Tenente Portela e da Defesa Civil do Rio Grande do Sul.

 

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