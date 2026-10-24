Nova Termópilas

Gregório Duvivier, em um podcast falou sobre uma metáfora onde os brasileiros seriam como os 300 de Esparta: um pequeno exército que enfrenta forças colossais como as grandes mídias, as big techs e o capital internacional. É uma luta desigual, mas carregada de dignidade, pois o povo insiste em existir contra estruturas que preferem vê-lo submisso.

Nesse campo de batalha, Lula representa o povo brasileiro. Ele encarna a resistência histórica, a voz dos trabalhadores e a esperança de que o Brasil possa se afirmar soberano diante das engrenagens globais que drenam sua riqueza.

Do outro lado, Flávio Bolsonaro simboliza a oligarquia mundial, herdeiro de privilégios e representante de uma elite que se alimenta da desigualdade. E não se trata apenas de metáfora: a família Bolsonaro esteve cercada por relações espúrias que revelam a profundidade dessa aliança com o submundo do poder.

As rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro expuseram um esquema de desvio sistemático de recursos públicos. As milícias cariocas, que controlam territórios à base da violência, encontraram nos Bolsonaros não apenas simpatia, mas também proteção política. O caso de Adriano da Nóbrega, ex-capitão do BOPE e apontado como chefe de milícia, homenageado por Flávio e ligado ao esquema das rachadinhas, tornou-se símbolo da promiscuidade entre crime organizado e poder institucional. Há ainda os vínculos obscuros com empresários como Vorcaro e menções de proximidade com facções como o Comando Vermelho, que reforçam a ideia de uma rede de interesses subterrâneos sustentando o bolsonarismo.

Mas a submissão não se limitou ao crime organizado. Bolsonaro também se alinhou ao capital internacional em decisões estratégicas: aceitou promessas de taxação regressiva, que penalizam os mais pobres enquanto preservam privilégios dos mais ricos; promoveu a venda do patrimônio público, entregando empresas estatais estratégicas ao mercado; e abriu caminho para a entrega das terras raras brasileiras, recursos fundamentais para a tecnologia global, cedendo soberania nacional em troca de alinhamento com interesses externos.

E o absurdo chegou ao ponto de, em uma manifestação, alguns pedirem que Donald Trump explodisse um míssil no Brasil. Esse episódio grotesco simboliza a completa alienação e submissão de parte da sociedade a interesses estrangeiros, revelando o quanto o projeto bolsonarista se afastou da defesa da pátria e da soberania nacional.

É aqui que a metáfora dos 300 ganha força. Em 480 a.C., na Batalha das Termópilas, o rei Leônidas e seus 300 guerreiros espartanos resistiram heroicamente contra o gigantesco exército persa de Xerxes. Usando o estreito desfiladeiro como estratégia, eles conseguiram atrasar o avanço inimigo, mesmo sabendo que seriam derrotados. Sua coragem deu tempo para que outras cidades gregas se organizassem e, mais tarde, mudassem o curso da guerra.

Assim como os espartanos, os brasileiros enfrentam forças descomunais: corporações globais, elites locais e interesses estrangeiros. Mas, como na história, a resistência de poucos pode inspirar muitos e abrir caminho para a vitória coletiva. O embate narrado por Duvivier não é apenas entre povo e elites globais, mas também entre a dignidade de uma nação e a degradação de um sistema político que se vendeu ao crime, às corporações e ao capital estrangeiro.

Os 300 de Esparta, os brasileiros esclarecidos, sabem que resistir é a única forma de escrever uma história diferente.