WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
Meganet
F&J Santos
Ponto Grill
Niederle
Tarzan
APPATA
Sala
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicredi
Fitness
Unimed
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Mercado do povo
Política

Votação: eleitores podem usar itens que expressem preferência política

Itens como camisetas e adesivos poder ser usados no dia de votação

24/10/2026 19h27
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Lula Marques/Agência Brasil.
© Lula Marques/Agência Brasil.

Eleitores poderão fazer manifestação individual e silenciosa da sua posição política no domingo (25), dia de votação do segundo turno das eleições 2026.

Isso significa que as pessoas podem usar itens que expressem sua preferência, como:

  • bandeiras,
  • camisetas,
  • broches
  • adesivos.

O que não pode é haver aglomerações, manifestações coletivas ruidosas, abordagem a outros eleitores ou qualquer tentativa de aliciamento, que é considerado crime de boca de urna .

Quem identificar possíveis irregularidades pode denunciar por meio do aplicativo Pardal, da Justiça Eleitoral. A ferramenta permite informar o local da ocorrência, descrever os fatos e anexar fotos, vídeos, áudios ou links para ajudar na apuração.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Lula Marques/Agência Brasil. Eleições: saiba como consultar locais de votação para o segundo turno
© Joédson Alves/Agência Brasil Veja quem tem prioridade nas seções eleitorais no segundo turno
© Rovena Rosa/Agência Brasil Saiba os direitos de idosos e pessoas com deficiência para votar
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h15
20°
Chuvas esparsas Máxima: 21° - Mínima: 18°
21°

Sensação

7.13 km/h

Vento

99%

Umidade

Sicredi
Sala
Mercado do povo
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Portela FM
Ponto Grill
Folha Popular
F&J Santos
Lazzaretti
Rádio Municipal
Tarzan
Sicoob
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Sala
APPATA
Sicoob
Fitness
Unimed
Tarzan
Rádio Municipal
Sicredi
Meganet
Mercado do povo
Municípios
Tenente Portela - RS
Chuva ultrapassa 120 milímetros e exige atenção nas rodovias de Tenente Portela
Região Noroeste - RS
Protocolo de Manchester orienta classificação de risco no Pronto Atendimento do Hospital Unimed Noroeste/RS
Sicoob
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Fitness
Mercado do povo
Portela FM
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
Ponto Grill
Unimed
Vento Sul
APPATA
Sala
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 20 minutos Votação: eleitores podem usar itens que expressem preferência política
Há 20 minutos Eleições: saiba como consultar locais de votação para o segundo turno
Há 1 hora Veja quem tem prioridade nas seções eleitorais no segundo turno
Há 3 horas Tribunais eleitorais definem urnas que serão auditadas no 2º turno
Há 3 horas Saiba os direitos de idosos e pessoas com deficiência para votar
Mercado do povo
Fitness
Vento Sul
APPATA
Sicredi
F&J Santos
Sicoob
Sala
Ponto Grill
Meganet
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Mecânica Jaime
Portela FM
Rádio Municipal
Unimed
Agro Niederle
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mais lidas
1
Há 3 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 6 dias Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
3
Há 6 dias Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
4
Há 2 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
5
Há 5 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
APPATA
Ponto Grill
Fitness
Rádio Municipal
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Unimed
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Meganet
Sala
Agro Niederle
Lazzaretti
Portela FM
Vento Sul
F&J Santos
Mecânica Jaime
Portela FM
Sicoob
APPATA
Sala
Tarzan
Vento Sul
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Meganet
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Fitness
Mercado do povo
Unimed
F&J Santos
Rádio Municipal
Sicredi
Sicoob
Agro Niederle
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados