WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

contato@fpop.com.br

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

contato@fpop.com.br

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
APPATA
Mercado do povo
Ponto Grill
Sala
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Sicoob
Tarzan
F&J Santos
Vento Sul
Lazzaretti
Unimed
Niederle
Pizzaria Alcapone
Fitness
Meganet
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Política

Nunes Marques pede vigilância e senso crítico com notícias no 2º turno

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, pediu, neste sábado (24), que a população se mantenha vigilante e...

25/10/2026 00h06
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, pediu, neste sábado (24), que a população se mantenha vigilante e eleve o senso critico em relação às informações que circularem neste domingo (25), segundo turno das eleições. As seções ficam abertas de 8h às 17h, seguindo o horário de Brasília, e quem não votou no primeiro turno, pode votar no segundo .

"É dever de todos, inclusive nós, eleitores, garantir o sigilo do voto. Também devemos nos manter vigilantes com relação às informações que recebemos e compartilhamos", disse em transmissão de rede nacional de rádio e televisão.

"Vamos elevar nosso senso crítico com mensagens eletrônicas recebidas nesta reta final, principalmente aquelas que tenham caráter sensacionalista e acusatório contra quaisquer dos candidatos ou mesmo contra a Justiça Eleitoral", pediu o ministro.

Os brasileiros irão votar para presidente da República e, em alguns estados, para governador. A disputa local ocorre no Acre, Amazonas, Distrito Federal, Espírito Santo, Rio Grande do Norte e Tocantins.

O ministro destacou alguns cuidados que os eleitores devem ter neste domingo, como a importância da cola eleitoral com o número dos candidatos e a checagem do local de votação . "Apesar de termos um número muito pequeno de alterações [de seções eleitorais], não custa verificar essa informação antes de sair de casa", alertou.

Para isso, várias ferramentas estão disponíveis, como o aplicativo e-título, o Autoatendimento Eleitoral nas páginas do TSE e dos tribunais regionais eleitorais (TREs) de cada estado e o ChatVote, assistente virtual da Justiça Eleitoral que também pode ser acessado na página do TSE.

Ainda segundo o ministro, o e-título é a ferramenta mais completa da Justiça Eleitoral e está disponível gratuitamente nas lojas de aplicativos. "Por meio dela, além de consultarmos nosso local de votação, é possível justificar ausência às urnas, consultar o pagamento de débitos eleitorais, ler os boletins de urna e ter acesso à versão eletrônica do título eleitoral", explicou.

O presidente do TSE convidou os 158 milhões de eleitores a comparecerem às urnas. "O voto é a melhor expressão dos direitos e deveres inerentes à cidadania. Ao exercê-lo, demonstramos nossa disposição concreta de agir em favor do nosso país, dos valores que nos são caros e das crenças que carregamos. É por isso que se trata de direito pessoal e intransferível", disse.

Segundo ele, neste domingo, a Justiça Eleitoral estará novamente mobilizada em todo o território nacional para assegurar a livre e espontânea manifestação da vontade do eleitorado, "garantindo o mesmo clima de tranquilidade e respeito registrado no primeiro turno".

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tomaz Silva/Agência Brasil Candidatos à Presidência reúnem apoiadores no último dia de campanha
© Lula Marques/Agência Brasil. Votação: eleitores podem usar itens que expressem preferência política
© Lula Marques/Agência Brasil. Eleições: saiba como consultar locais de votação para o segundo turno
Tenente Portela, RS
Atualizado às 02h17
16°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
16°

Sensação

9.47 km/h

Vento

97%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sicoob
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
Mecânica Jaime
APPATA
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Fitness
Portela FM
F&J Santos
Folha Popular
Sicredi
Sala
Meganet
Lazzaretti
Rádio Municipal
Rádio Municipal
Sicoob
APPATA
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
Mecânica Jaime
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
Hospital Santo Antonio
Fitness
Vento Sul
Ponto Grill
Sicoob
Lazzaretti
Meganet
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Municípios
Tenente Portela - RS
30º Domingo do Tempo Comum Ciclo A
Tenente Portela - RS
Nova Termópilas
Sicoob
Fitness
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Meganet
Tarzan
Sicredi
Mecânica Jaime
Vento Sul
Portela FM
Unimed
Rádio Municipal
F&J Santos
Mercado do povo
APPATA
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Sala
Agro Niederle
Últimas notícias
Há 3 horas Nunes Marques pede vigilância e senso crítico com notícias no 2º turno
Há 6 horas Candidatos à Presidência reúnem apoiadores no último dia de campanha
Há 6 horas 30º Domingo do Tempo Comum Ciclo A
Há 7 horas Nova Termópilas
Há 7 horas Votação: eleitores podem usar itens que expressem preferência política
Meganet
Portela FM
APPATA
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Mecânica Jaime
F&J Santos
Vento Sul
Ponto Grill
Lazzaretti
Tarzan
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Fitness
Unimed
Rádio Municipal
Agro Niederle
Mercado do povo
Mais lidas
1
Há 4 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 6 dias Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
3
Há 3 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
4
Há 6 dias Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
5
Há 6 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
Pizzaria Alcapone
Fitness
Sicoob
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Sicredi
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Agro Niederle
Unimed
Vento Sul
Rádio Municipal
Meganet
Lazzaretti
Tarzan
APPATA
Portela FM
Portela FM
Sala
Agro Niederle
Rádio Municipal
F&J Santos
Ponto Grill
Sicoob
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Sala
Unimed
Meganet
Sicredi
APPATA
Pizzaria Alcapone
Fitness
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Tarzan
Mercado do povo
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados