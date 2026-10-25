Eleitores vão às urnas hoje para escolher o presidente do país

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Os brasileiros vão às urnas neste domingo (25) para escolher o presidente da República. Cerca de 158,7 milhões de eleitores estão aptos a votar, segundo a Justiça Eleitoral.
A votação começa às 8h e termina às 17h (horário de Brasília).
Em cinco estados e no Distrito Federal, os eleitores irão também escolher governador. Nos outros locais, onde o governador já foi eleito no primeiro turno, será preciso apenas escolher o presidente.
O segundo turno para escolha de governador ocorrerá nas seguintes unidades da Federação:
>> Nesses locais, a ordem de votação na urna eletrônica será:
1 - Governador: digitar os dois números do candidato e confirmar
2 - Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar
>> Nos demais estados, a votação será assim:
1 - Presidente da República: digitar os dois números do candidato e confirmar
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