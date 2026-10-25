WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Pizzaria Alcapone
Sala
F&J Santos
Mercado do povo
Lazzaretti
APPATA
Sicoob
Vento Sul
Fitness
Sicredi
Ponto Grill
Niederle
Rádio Municipal
Tarzan
Portela FM
Mecânica Jaime
Unimed
Hospital Santo Antonio
Meganet
Política

Antes da urna, papel e caneta: prepare sua colinha para votar

Celular deve ser entregue aos mesários no momento da votação

25/10/2026 07h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Já pensou em passar semanas ou meses decidindo em quem votar para governar seu estado ou país, ouvir as propostas, colocar o histórico dos candidatos na balança, chegar a uma conclusão e, ao chegar diante da urna, não lembrar qual número digitar?

A tecnologia da urna eletrônica revolucionou a forma de votar e apurar os votos no Brasil. Mas nem todo avanço da ciência substitui um simples pedaço de papel com os números escritos à caneta.

O que levar para a urna?

A legislação permite ao eleitor levar a colinha para a urna, para garantir a precisão do voto.

O aparelho celular, no entanto, deve ser entregue aos mesários antes de entrar na cabine de votação.

A restrição vale para qualquer equipamento capaz de fotografar, gravar ou transmitir imagens. O objetivo é preservar o sigilo do voto e impedir fraudes ou tentativas de comprovação da escolha feita na urna.

Quem se recusar a entregar o aparelho poderá ser impedido de votar naquele momento, e o caso poderá ser registrado pela mesa receptora de votos.

Não se esqueça de levar um documento de identificação com foto .

O título de eleitor não é obrigatório para votar, mas ele ajuda a acelerar o processo por indicar a zona e a seção eleitoral. Uma opção é baixar o e-título, aplicativo da Justiça Eleitoral, com a versão digital do título de eleitor.

O e-título também traz as informações da zona e da seção eleitoral. Lembre-se de conferir, no dia anterior, o seu local atualizado de votação .

Casos no primeiro turno

Em muitos casos, a famosa colinha fez falta no primeiro turno das eleições deste ano

A atual governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), poderia já estar planejando o próximo mandato, mas graças a milhares de eleitores que confundiram seu número e anularam o voto, ela ainda disputa o segundo turno com o candidato Leandro Grass (PT).

No dia 4 de outubro, 26 mil pessoas no DF digitaram 22, número do PL, partido de Flávio Bolsonaro. Como não havia candidato do PL na disputa ao governo distrital, os votos acabaram anulados. O número da candidata do PP é 11.

No Rio de Janeiro, Eduardo Paes era apoiado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas não divide o mesmo partido que ele. Dados das urnas mostraram que cerca de 204 mil eleitores digitaram o número 13 nas urnas, acreditando escolher Paes.

Esses eleitores deveriam, no entanto, digitar o número 55. Sem candidato do PT na corrida ao Palácio da Guanabara, os votos foram anulados e Douglas Ruas (PL) venceu no primeiro turno.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Joédson Alves/Agência Brasil Saiba quais as condutas consideradas crime eleitoral no dia da votação
© Fernando Frazão/Agência Brasil Consulte o local de votação antes de sair de casa; saiba como
© Fernando Frazão/Agência Brasil Confira horário de votação neste domingo, segundo turno das eleições
Tenente Portela, RS
Atualizado às 09h15
15°
Tempo nublado Máxima: 18° - Mínima: 10°
15°

Sensação

11.12 km/h

Vento

90%

Umidade

Meganet
Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
F&J Santos
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Sala
Ponto Grill
Lazzaretti
Sicredi
Unimed
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Tarzan
Unimed
Mercado do povo
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Lazzaretti
Vento Sul
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Meganet
Agro Niederle
Sicoob
Municípios
Tenente Portela - RS
30º Domingo do Tempo Comum Ciclo A
Tenente Portela - RS
Nova Termópilas
Agro Niederle
Mercado do povo
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Unimed
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Sicoob
Sala
Meganet
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
F&J Santos
Lazzaretti
Tarzan
Portela FM
Fitness
Últimas notícias
Há 1 hora Saiba quais as condutas consideradas crime eleitoral no dia da votação
Há 2 horas Consulte o local de votação antes de sair de casa; saiba como
Há 2 horas Confira horário de votação neste domingo, segundo turno das eleições
Há 2 horas Veja em tempo real a apuração do 2ª turno na Agência Brasil
Há 2 horas Antes da urna, papel e caneta: prepare sua colinha para votar
Portela FM
Mercado do povo
Unimed
Meganet
APPATA
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Sala
F&J Santos
Lazzaretti
Sicoob
Tarzan
Vento Sul
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Fitness
Rádio Municipal
Ponto Grill
Sicredi
Mais lidas
1
Há 4 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 7 dias Confira a programação da 5ª Negócios Daqui de Tenente Portela
3
Há 3 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
4
Há 7 dias Secretaria de Educação homenageia profissionais da rede municipal em Tenente Portela
5
Há 6 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
APPATA
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Portela FM
Meganet
Agro Niederle
Fitness
Ponto Grill
Sicoob
Rádio Municipal
Tarzan
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Sicredi
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Unimed
Sala
Mecânica Jaime
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Unimed
Fitness
Vento Sul
APPATA
Lazzaretti
Meganet
Ponto Grill
Sicredi
Mercado do povo
Rádio Municipal
F&J Santos
Agro Niederle
Sala
Hospital Santo Antonio
Sicoob
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados