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Política

Confira horário de votação neste domingo, segundo turno das eleições

Seções ficam abertas das 8h às 17h, em todo país, horário de Brasília

25/10/2026 07h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

Neste domingo (25), 158.745.463 eleitores estão aptos a votar no segundo turno, em todo o país, para escolher o presidente da República e os governadores de cinco estados e do Distrito Federal, onde nenhum candidato conseguiu atingir o mínimo de 50% dos votos mais um no primeiro turno das Eleições Gerais.

A votação será iniciada às 8h e terminará às 17h, seguindo obrigatoriamente o horário de Brasília.

Caso haja eleitores na fila às 17h, a seção eleitoral deve distribuir senhas para garantir que todos exerçam o direito ao voto e só fechar depois que todos efetivamente votarem.

Os estados que terão segundo turno são:

  • Acre,
  • Amazonas,
  • Distrito Federal,
  • Espírito Santo,
  • Rio Grande do Norte, e
  • Tocantins

No Acre, Mailza Assis (PP) e Alan Rick (Republicanos) vão disputar o segundo turno. Mailza terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,76% dos votos válidos e Rick ficou em segundo, com 32,27%.

Omar Aziz (PSD) e Professora Maria do Carmo (PL) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Amazonas.Aziz terminou a apuração em primeiro lugar, com 40,38% dos votos válidos e Maria do Carmo ficou em segundo, com 24,72%.

No Distrito Federal , Celina Leão (PP) terminou a apuração em primeiro lugar, com 49,93% dos votos válidos e Leandro Grass (PT) ficou em segundo, com 34,48%.

Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Ricardo Ferraço (MDB) vão disputar o segundo turno no Espírito Santo. Pazolini obteve 49,65% dos votos válidos e Ferraço ficou com 34,06%.

Allyson (União) e Cadu de Lula (PT) vão disputar o segundo turno da eleição para governador do Rio Grande do Norte. Allyson ficou em primeiro lugar, com 36,83% dos votos válidos e Cadu de Lula obteve 36,21% dos votos.

No Tocantins, Professora Dorinha (União) e Vicentinho Júnior (PSDB) vão disputar o segundo turno da eleição para governador. Dorinha terminou a apuração em primeiro lugar, com 45,52% dos votos válidos e Vicentinho ficou em segundo, com 43,94%.

Leia também:

>>> Saiba o que pode e o que não pode no dia da votação

>>> Saiba como baixar o e-Título para votar

>>> Saiba em quantos candidatos votar e a ordem de votação

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