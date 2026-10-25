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Bombeiros Voluntários atendem princípio de incêndio em residência na Reserva Indígena Guarita

Ocorrência foi registrada na tarde de sábado (24), na comunidade de Pedra Lisa; causa do fogo não foi confirmada

25/10/2026 10h09
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/BV
Fotos: Divulgação/BV

Os Bombeiros Voluntários (BV) de Tenente Portela atenderam, na tarde de sábado (24), uma ocorrência de princípio de incêndio em uma residência localizada na comunidade de Pedra Lisa, na Reserva Indígena do Guarita. O chamado foi registrado por volta das 17h46min, após acionamento pelo Corpo de Bombeiros Militar de Três Passos.

Ao chegar ao local, a equipe constatou que as chamas já estavam sendo controladas por moradores, que haviam quebrado uma telha de fibrocimento para auxiliar no combate ao fogo.

Conforme relato da proprietária, uma lareira havia sido utilizada durante o dia. Essa circunstância levantou a hipótese de que o incêndio possa ter começado nas proximidades da estrutura. No entanto, a causa não foi confirmada.

Após a chegada, os BV realizaram o trabalho de rescaldo, verificando a existência de possíveis focos remanescentes e adotando medidas para evitar que as chamas voltassem a se propagar. Concluídos os procedimentos, a ocorrência foi encerrada.

Orientação preventiva

Diante da ocorrência, os Bombeiros Voluntários reforçam a importância dos cuidados com lareiras e chaminés, especialmente durante os períodos de utilização mais frequente.

A recomendação é realizar limpezas e inspeções periódicas, manter as estruturas em boas condições de uso e observar possíveis sinais de superaquecimento, reduzindo o risco de incêndios em residências.

Folha Popular: Com informações dos Bombeiros Voluntários de Tenente Portela.

 

 

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