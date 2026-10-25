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Política

TRE-SP substitui 52 urnas que apresentaram problemas no estado

Na capital paulista foram trocadas 19 urnas eletrônicas

25/10/2026 10h57
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

Boletim divulgado por volta das 9h30 deste domingo (25), pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo (TRE-SP), informa que 52 urnas eletrônicas utilizadas no estado de São Paulo apresentaram algum tipo de problema e necessitaram de substituição.

Isso corresponde a cerca de 0,045% do total de urnas em funcionamento para as eleições deste domingo, um índice considerado baixo.

Do total de urnas substituídas, 19 estavam sendo usadas na capital paulista. O restante corresponde a urnas do interior do estado.

Ao todo, o TRE-SP preparou 114.605 urnas eletrônicas para votação no segundo turno das eleições. A estrutura inclui também as urnas de contingência, que são equipamentos mantidos de prontidão para eventuais substituições técnicas ao longo da votação.

Desde as 8h da manhã, os eleitores do estado de São Paulo estão votando em segundo turno para a escolha do novo presidente da República. Desta vez não haverá votação para governador, já que Tarcísio de Freitas foi reeleito ainda no primeiro turno.

O estado de São Paulo é o maior colégio eleitoral do país, com mais de 34,1 milhões aptas a votar, o que corresponde a cerca de 21,4% do eleitorado nacional.

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