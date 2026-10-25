Campanha de Flávio pede votação até 19h por chuvas em alguns estados

A campanha do candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) pediu há pouco ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a ampliação do horário de votação em municípios de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. O candidato defende que o horário seja estendido até as 19h .

Conforme a legislação eleitoral, o horário de votação deve ser encerrado às 17h. Contudo, a campanha do presidenciável argumentou que os estados foram atingidos por fortes chuvas neste domingo (25), fato que prejudicou o deslocamento de eleitores.

O pedido de Flávio para ampliar o horário de votação foi feito após a campanha do candidato à reeleição Luiz Inácio Lula da Silva (PT) também solicitar que o horário de votação seja estendido até as 19h .

A campanha do PT citou que a circulação de transporte coletivo foi restringida em municípios dos estados do Piauí, Paraíba, Paraná, Pará, Rio de Janeiro, São Paulo, Alagoas, Pernambuco, Roraima e Bahia.