WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
F&J Santos
Fitness
Vento Sul
Sala
Rádio Municipal
Sicredi
Ponto Grill
Sicoob
APPATA
Unimed
Meganet
Mercado do povo
Tarzan
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Niederle
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Política

Arroio do Sal (RS) e Santana do Itararé (PR) definem novos prefeitos

Eleições suplementares foram convocadas por diferentes motivos

25/10/2026 21h48
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Eleitores de sete cidades brasileiras foram às urnas neste domingo (25) para escolher novos prefeitos e vice-prefeitos. As eleições suplementares tiveram que ser convocadas pela Justiça Eleitoral, por diferentes motivos.

Em Arroio do Sal (RS) , Felipe Valim (MDB) obteve 4.592 votos (ou 62,96% dos votos válidos) e derrotou Valdir Censi (PP), que recebeu 2.701 (37%) votos. Com 9.496 eleitores aptos a votar, a abstenção, na cidade, chegou a 19%.

Em Santana do Itararé (PR) , Zé Izac (PT) foi eleito prefeito com 2.043 votos, ou 54,32% dos votos válidos. Ele venceu Brunão Mota (PSD), que obteve 1.718 votos (45,68%).

Até as 20 horas, a disputa seguia em aberto em outras cinco localidades onde houve eleições suplementares:

Itaguaí (RJ) : A disputa na cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro envolve os candidatos Marcelo Cunha (Democrata), Keilane Goulart (Novo), Luciano Mota (PT) e Haroldinho Jesus (PDT).

Goiatins (TO) : O pleito no município tocantinense é disputado entre Max Luz (Solidariedade) e Dida Filgueiras (Podemos).

Macedônia (SP) : No interior paulista, concorrem à chefia do Executivo municipal os candidatos Adilson Helena (União) e Vado (PSD).

Martinópolis (SP) : A eleição suplementar conta com três chapas no páreo, lideradas por Beto Leite (União), Gabriel Valões (MDB) e Marquinhos Xavier (PSDB).

Narandiba (SP) : A definição da prefeitura local está entre Claudião Damacena (União) e Pedrinho (PRD).

Os resultados finais de todas as localidades vão ser anunciados pelos respectivos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs) e podem ser consultados na página do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal
© Joédson Alves/Agência Brasil OEA acompanha denúncias de falta de ônibus no dia da eleição
© Valter Campanato/Agência Brasil Pais levam filhos a seções eleitorais para ensinar democracia
Tenente Portela, RS
Atualizado às 23h15
11°
Tempo limpo Máxima: 18° - Mínima: 10°
11°

Sensação

9.32 km/h

Vento

93%

Umidade

Pizzaria Alcapone
Mercado do povo
Fitness
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Agro Niederle
APPATA
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Sala
Folha Popular
Portela FM
Sicoob
Unimed
Tarzan
Meganet
Lazzaretti
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Vento Sul
Sala
F&J Santos
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Lazzaretti
Ponto Grill
Fitness
Mercado do povo
Sicoob
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Meganet
Unimed
APPATA
Municípios
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende homem por furto qualificado em Três Passos
Região Noroeste - RS
Brigada Militar prende dois homens por disparo de arma de fogo em Crissiumal
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Tarzan
Agro Niederle
Unimed
Sala
Vento Sul
Sicredi
Mercado do povo
F&J Santos
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Hospital Santo Antonio
Fitness
Meganet
APPATA
Lazzaretti
Sicoob
Portela FM
Últimas notícias
Há 2 horas Arroio do Sal (RS) e Santana do Itararé (PR) definem novos prefeitos
Há 3 horas Em SP, 80% das urnas estavam encerradas quando votação foi prorrogada
Há 3 horas Celina Leão é reeleita governadora do Distrito Federal
Há 3 horas OEA acompanha denúncias de falta de ônibus no dia da eleição
Há 3 horas Centrais sindicais criticam falta de ônibus no dia da eleição
F&J Santos
Mercado do povo
Hospital Santo Antonio
Unimed
Vento Sul
Meganet
Sicoob
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Agro Niederle
Sala
APPATA
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Tarzan
Rádio Municipal
Fitness
Sicredi
Portela FM
Mais lidas
1
Há 4 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 4 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 7 dias Sicoob Creditapiranga celebra 94 anos de pioneirismo, cooperação e desenvolvimento regional
4
Há 6 dias Recital de canto lírico e piano reúne canções brasileiras e alemãs em Tenente Portela
5
Há 7 dias Polícia Civil prende dois suspeitos de homicídio em Três Passos
Agro Niederle
Sicoob
Portela FM
Sala
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
APPATA
Fitness
Hospital Santo Antonio
Meganet
Unimed
Portela FM
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Fitness
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Unimed
Sicoob
Lazzaretti
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Meganet
Sicredi
Rádio Municipal
Mercado do povo
F&J Santos
Tarzan
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados