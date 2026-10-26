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Política

Votação de Lula é a maior já recebida por um presidenciável no país

Presidente reeleito obteve mais de 64 milhões de votos

26/10/2026 14h19
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Ao terminar o segundo turno da eleição presidencial com 64.256.232 votos neste domingo (25), o presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) conquistou a maior votação já obtida por um presidenciável na história do país.

Os mais de 64 milhões de votos de Lula superam o recorde que já pertencia a ele, ao vencer a eleição de 2022 no segundo turno com mais de 60 milhões de votos, impedindo a reeleição de Jair Bolsonaro.

Veja as maiores votações dos candidatos eleitos no país desde 1989, primeira eleição direta para a Presidência na redemocratização.

2026

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 64.256.232 votos

2022

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60.345.999 votos

2006

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 58.295.042 votos

2018

Jair Bolsonaro (PSL): 57.797.847 votos

2010

Dilma Rousseff (PT): 55.752.529 votos

2014

Dilma Rousseff (PT): 54.501.118 votos

2002

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 52.793.364 votos

1998

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 35.936.916 votos

1989

Fernando Collor (PRN): 35.090.206 votos

1994

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 34.377.829 votos

Das dez eleições presidenciais após a redemocratização, apenas 1994 e 1998 foram decididas no primeiro turno.

Evolução do eleitorado

Os números resultantes das urnas mostram crescimento do eleitorado brasileiro. Em 1989, o país tinha pouco mais de 82 milhões de eleitores. O contingente cresceu ano a ano até alcançar mais de 158 milhões em 2026.

Como houve o aumento do eleitorado, o recorde de votos recebidos por Lula nesse domingo não representa a maior vitória em termos de votos válidos. Lula conquistou 51,79% da preferência do eleitorado. O recorde pertence à primeira eleição do petista, em 2002, quando derrotou José Serra (PSDB) com 61,27% dos votos válidos.

Veja os maiores percentuais de votos válidos recebidos pelos vencedores:

2002

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 61,27%

2006

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 60,83%

2010

Dilma Rousseff (PT): 56,05%

2018

Jair Bolsonaro (PSL): 55,13%

1994

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 54,28%

1998

Fernando Henrique Cardoso (PSDB): 53,06%

1989

Fernando Collor (PRN): 53,03%

2026

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 51,79%

2014

Dilma Rousseff (PT): 51,64%

2022

Luiz Inácio Lula da Silva (PT): 50,90%

O próximo mandato de Lula começa em 5 de janeiro de 2027.

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