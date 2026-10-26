Plebiscito: eleitores de 6 cidades decidem transferência de distritos

Eleitores de seis municípios brasileiros decidiram, por meio de plebiscitos , mudanças em seus territórios com desmembramentos e incorporações de distritos. As consultas populares ocorreram nesse domingo (25), junto com o segundo turno das eleições para presidente , em quatro municípios de Mato Grosso e dois do Paraná.

Em Mato Grosso, os eleitores de Primavera do Leste e Poxoréu decidiram transferir o distrito de Nova Poxoréu, hoje em Poxoréu, para Primavera do Leste.

Os cidadãos de Cotriguaçu e Colniza definiram que o distrito de Ilhas de Ocupação do Projeto de Assentamento Nova Cotriguaçu, atualmente em Colniza, passará a fazer parte de Cotriguaçu.

No Paraná, os moradores de Chopinzinho e São João decidiram que a Comunidade do Alto Mirim, atualmente pertencente a Chopinzinho, integrará o território de São João.

A Comissão Apuradora das Eleições Gerais de 2026 deve agora consolidar os resultados das consultas. Os tribunais regionais eleitorais (TREs) deverão proclamar os resultados e encaminhá-los ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para homologação.