WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Ponto Grill
Sicredi
Unimed
Tarzan
Pizzaria Alcapone
APPATA
Mecânica Jaime
Portela FM
Niederle
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Vento Sul
Hospital Santo Antonio
Internacional

Flávio Bolsonaro cruza fronteira argentina e segue para o Equador

Informação foi confirmada pela Direção de Migrações do país

28/10/2026 06h37
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O senador Flávio Bolsonaro (PL), sua esposa Fernanda Antunes Figueira Bolsonaro e suas duas filhas, Carolina Figueira Bolsonaro e Luiza Figueira Bolsonaro, entraram na Argentina na noite dessa terça-feira (27). A informação foi confirmada pela Direção Nacional de Migrações da Argentina.

Em nota, o órgão detalhou que o acesso ocorreu às 22h50 por meio da Ponte Internacional Tancredo Neves, na província de Misiones. Às 23h30, Flávio e família, segundo o governo argentino, embarcaram em um avião privado da companhia Baires Fly e seguiram para Guayaquil, no Equador, conforme informado no plano de voo.

Ainda de acordo com a Direção Nacional de Migração da Argentina, os quatro apresentaram documentação válida para viagem, sem nenhum impedimento legal para entrar no país. “A travessia foi registrada pela autoridade migratória sem incidentes”, informou o órgão.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcelo Camargo/Agência Brasil Itamaraty acusa Milei de tentar interferir na eleição brasileira
© Lula Marques/Agência Brasil. Imprensa estrangeira vê vitória de Lula em aprovação do fim da 6x1
© Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Brasileiras na Polônia procuram embaixada após ameaça de deputado
Tenente Portela, RS
Atualizado às 07h16
16°
Tempo nublado Máxima: 24° - Mínima: 15°
16°

Sensação

1.51 km/h

Vento

93%

Umidade

Sicoob
Unimed
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Tarzan
Mecânica Jaime
Meganet
Portela FM
Folha Popular
Rádio Municipal
Sala
Pizzaria Alcapone
Sala
Sicoob
Mecânica Jaime
Fitness
Lazzaretti
Rádio Municipal
APPATA
Pizzaria Alcapone
Unimed
Ponto Grill
Sicredi
Meganet
Sicoob
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Agro Niederle
Tarzan
Municípios
Tenente Portela - RS
Parque Linear avança com obras na Avenida Santa Rosa, em Tenente Portela
Tenente Portela - RS
Câmara de Tenente Portela homenageia igrejas luteranas e divulga nota sobre sessão
Pizzaria Alcapone
Sala
Lazzaretti
Vento Sul
Sicredi
Portela FM
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Ponto Grill
Unimed
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
F&J Santos
Últimas notícias
Há 2 horas Flávio Bolsonaro cruza fronteira argentina e segue para o Equador
Há 8 horas Lula e eleitores idosos se emocionam em “festa de aniversário”
Há 8 horas Mega-Sena acumula novamente e prêmio vai a R$ 320 milhões
Há 11 horas EBC tem quatro jornalistas entre os finalistas do prêmio +Admirados
Há 12 horas Após vitória nas urnas, Lula vai retomar viagens internacionais
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Meganet
Unimed
Sicoob
Tarzan
Sicredi
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Fitness
Portela FM
APPATA
Rádio Municipal
Sala
Vento Sul
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Mais lidas
1
Há 7 dias ACISA aprova mudanças no estatuto e anuncia novos benefícios aos associados Assembleias em Tenente Portela incluíram prestação de contas de 2025, eleição da diretoria para 2026-2028, convênios na área da saúde e esclarecimentos sobre a escala 6x1
2
Há 6 dias Crianças de Vista Gaúcha levam música e carinho aos idosos do Lar São José, em Três Passos
3
Há 6 dias Tenente Portela promove mobilização pelas campanhas Outubro Rosa e Novembro Azul
4
Há 6 dias Campanha de Lula entra com ação no TSE para cassar chapa de Flávio
5
Há 6 dias Nunes Marques suspende postagens ilegais contra campanha de Lula
F&J Santos
APPATA
Sala
Ponto Grill
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Vento Sul
Tarzan
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Sicoob
Portela FM
Rádio Municipal
Unimed
Meganet
Agro Niederle
Lazzaretti
Ponto Grill
Sicredi
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Folha Popular
Sicoob
Tarzan
APPATA
Hospital Santo Antonio
Fitness
Vento Sul
Mecânica Jaime
Sala
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados