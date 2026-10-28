Recapeamento no centro de Tenente Portela entra na etapa final da primeira fase

O recapeamento asfáltico em andamento na área central de Tenente Portela está na etapa final da primeira fase do projeto. Os trabalhos contemplam o trecho em frente à Prefeitura e a Rua Luís Carlos Prestes. Conforme a secretária municipal de Planejamento e Políticas Estruturantes, Salete Salete Bettio Sala, a previsão é concluir essa etapa até sexta-feira, 30 de outubro, desde que as condições climáticas sejam favoráveis.

A primeira fase abrange o recapeamento iniciado na Rua Tupinambás, nas proximidades da Padaria Bom Gosto, seguindo pela Praça do Imigrante, Praça Tenente Paiva, Praça do Índio e Praça Tenente Bins, até a área da Corsan. A intervenção em frente à Prefeitura e na Rua Luis Carlos Prestes marca a conclusão desse trecho do projeto.

Segundo Salete, a execução das obras exigiu alterações temporárias no trânsito e causou transtornos para moradores e pessoas que circulam pelo centro. A secretária afirmou compreender as dificuldades enfrentadas pela comunidade durante os bloqueios e destacou que a liberação das vias deve facilitar a circulação na região.

Outras obras de pavimentação estão previstas - Além da conclusão do recapeamento central, o município tem outras três obras de pavimentação licitadas ou em andamento. Uma delas contempla a Rua Tupinambás, no trecho atrás do Hospital Santo Antônio, seguindo em direção à funerária, passando pela região da Terra Nova e pela Rua Tamoio, nas proximidades do Mercado do Colono.

A rua Guarita e a Rua Ernesto Sarturi, em direção à escola localizada no bairro São Francisco. A secretária informou que a ordem de início dos trabalhos já foi emitida.

Outra intervenção está prevista na Rua Walter Fries, em direção à Perimetral e à Escola Sepé Tiaraju. De acordo com Salete, os trabalhos nesse local já foram iniciados.

“O município recebeu recursos de uma emenda parlamentar para ampliar a pavimentação na região da Perimetral, nas proximidades da Escola Sepé Tiaraju e da Rua Walter Fries”. Conforme Salete, a administração municipal está tratando da possibilidade de estender o trecho contemplado com o novo recurso.

Estrutura para a Feira Negócios Daqui - A secretária também informou que a área em frente ao Clube Comercial, onde será realizada a 5ª edição da Feira Negócios Daqui, está com os trabalhos concluídos. No Parque Linear, a preparação está concentrada nos ajustes de paisagismo e na organização do espaço para o evento.

A feira está programada para os dias 5, 6 e 7 de novembro. Com a conclusão das intervenções no centro, a expectativa é de que a circulação na região esteja normalizada para receber o público e os expositores.

Folha Popular