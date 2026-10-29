WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sala
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Vento Sul
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicredi
Tarzan
APPATA
Ponto Grill
Niederle
Lazzaretti
Rádio Municipal
Portela FM
Meganet
Sicoob
Unimed
F&J Santos
Economia

Temporada de cruzeiros começa na sexta com projeção de mais empregos

Navios terão 24% mais quartos neste ano

29/10/2026 18h47
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil
© Fernando Frazão/Agência Brasil

A temporada brasileira de cruzeiros turísticos 2026/2027 começa nesta sexta-feira (30), com um quarto a mais de leitos e a perspectiva de superar a marca de 72 mil empregos gerados no período passado. As viagens na costa do país se estendem até 9 de abril do ano que vem.

O Ministério do Turismo disse nesta quinta-feira (29) que espera uma movimentação de R$ 4,72 bilhões . Isso deve ser possível com o aumento de 24% nos quartos oferecidos pelos navios, que terão um total de 800 mil leitos. A pasta se baseia em informações da Associação Internacional de Cruzeiros Marítimos (Clia, na sigla em inglês).

Nesta temporada, serão oito navios dedicados à costa nacional, um a mais do que no ciclo anterior . Os portos de embarque e desembarque incluem Santos, Rio de Janeiro, Salvador, Maceió, Itajaí, Balneário Camboriú e Paranaguá.

Haverá ainda embarcações internacionais de passagem. Estão programados 28 navios de longo curso, de 22 companhias diferentes, que realizarão mais de 200 escalas em 32 portos e pontos de parada ao longo do litoral do país.

O ministro do Turismo, Gustavo Feliciano, explicou que a temporada de cruzeiros impacta a economia brasileira de ponta a ponta.

"Quando um navio chega a um destino, toda a cadeia de serviços é beneficiada, do transporte à hospedagem, da alimentação ao comércio local. Isso gera oportunidades para pequenos e grandes empreendedores, além de criar empregos e gerar renda para quem recebe os turistas”, afirmou.

Mais estrangeiros

Um dado importante para o setor é a tendência de aumento da participação de estrangeiros entre os cruzeiristas, que foi de 16,1%, em 2024/2025, para 23,9%, em 2025/2026.

Feliciano aponta essa tendência como uma oportunidade para impulsionar a entrada de turistas internacionais.

"Quando o turista desembarca e vivencia a cultura e a hospitalidade local, ele movimenta a economia e se torna um promotor dos destinos. É essa engrenagem que consolida o turismo como um motor definitivo de desenvolvimento, transformando o potencial dos nossos destinos em geração real de negócios, postos de trabalho e crescimento econômico nas cidades", ressaltou o ministro.

Principais portos

Segundo dados da Clia no Brasil, considerando as operações de cabotagem e os navios de longo curso, Santos (SP) lidera a projeção da temporada, com 640 mil leitos previstos e um potencial de injeção de mais de R$ 616 milhões na economia.

Na sequência, o Rio de Janeiro (RJ) aguarda 316 mil leitos e impacto de R$ 304 milhões.

No Nordeste, Salvador (BA) deve receber cerca de 182 mil leitos, com impacto estimado em R$ 175,2 milhões, enquanto Maceió (AL) tem previsão de 137 mil leitos e R$ 131,9 milhões em movimentação econômica.

No Sul, Balneário Camboriú (SC) aparece com 198.071 leitos ofertados e impacto econômico estimado em R$ 190,6 milhões, seguido por Itajaí (SC), com 165.474 leitos movimentando R$ 159,3 milhões.

Já Paranaguá (PR) registra 36.356 leitos ofertados, com potencial de impacto econômico de aproximadamente R$ 35 milhões.

A grande circulação de turistas na alta temporada requer um cuidado a mais de todos: manter a carteirinha de vacinação em dia. Deve-se ter atenção especial às doenças que podem afetar mais facilmente crianças não vacinadas, como sarampo, hepatites e rubéola.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil CMN amplia em R$ 2 bi limite de crédito a estados e municípios
© José Cruz/Agência Brasil Dívida Pública sobe 0,97% em setembro e encosta em R$ 9,4 trilhões
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Dívida pública fica em 82,9% do PIB, e déficit soma R$ 5,5 bilhões
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h16
17°
Chuva Máxima: 22° - Mínima: 16°
17°

Sensação

6.7 km/h

Vento

97%

Umidade

Unimed
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
Tarzan
Sala
APPATA
Fitness
Agro Niederle
Meganet
Sicoob
Lazzaretti
Sicredi
Ponto Grill
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
F&J Santos
Portela FM
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
F&J Santos
Sala
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
APPATA
Tarzan
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Sicredi
Unimed
Fitness
Rádio Municipal
Sicoob
Meganet
Sicoob
Municípios
Região Noroeste - RS
Unimed Noroeste/RS promove ações de prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa
Região Noroeste - RS
Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Agro Niederle
Unimed
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Sicoob
APPATA
Mecânica Jaime
Tarzan
Vento Sul
Rádio Municipal
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Meganet
Sicredi
Portela FM
Sala
Fitness
F&J Santos
Últimas notícias
Há 2 minutos CMN amplia em R$ 2 bi limite de crédito a estados e municípios
Há 1 hora EBC conquista mais R$ 23 milhões para investimento na TV 3.0 no Brasil
Há 1 hora EBC conclui republicação de conteúdos após período de defeso eleitoral
Há 1 hora Vorcaro diz que não fez nada errado e pede voto de confiança
Há 2 horas Operação Contenção: DPRJ pede R$ 50 milhões em reparação a moradores
Sala
Ponto Grill
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Portela FM
Rádio Municipal
Vento Sul
F&J Santos
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Agro Niederle
Fitness
Mecânica Jaime
Meganet
Sicredi
Sicoob
APPATA
Unimed
Mais lidas
1
Há 6 dias Segundo turno ocorre neste domingo e mobiliza mais de 23 mil eleitores na 101ª Zona Eleitoral Tenente Portela, Vista Gaúcha, Miraguaí, Derrubadas e Barra do Guarita voltam às urnas em 25 de outubro; chefe do cartório orienta sobre votação, documentos e regras eleitorais
2
Há 6 dias Primeiro governador, depois presidente: saiba qual a ordem de votação
3
Há 6 dias Polícia Civil alerta para golpe com falsas vagas de motorista em Crissiumal
4
Há 6 dias Mais Médicos Especialistas oferece 224 vagas imediatas em nova chamada
5
Há 3 dias 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual
Sala
Sicredi
Lazzaretti
Fitness
Rádio Municipal
Meganet
Tarzan
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Ponto Grill
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Vento Sul
F&J Santos
APPATA
Mecânica Jaime
Portela FM
Portela FM
Unimed
Fitness
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Mecânica Jaime
F&J Santos
Folha Popular
Hospital Santo Antonio
Sala
Ponto Grill
Rádio Municipal
Unimed
Sicoob
Meganet
APPATA
Vento Sul
Sicredi
Tarzan
Lazzaretti
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados