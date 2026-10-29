WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Vento Sul
F&J Santos
Lazzaretti
Sicredi
Pizzaria Alcapone
APPATA
Portela FM
Meganet
Hospital Santo Antonio
Fitness
Ponto Grill
Sala
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Niederle
Sicoob
Unimed
Geral

EBC conquista mais R$ 23 milhões para investimento na TV 3.0 no Brasil

Com o investimento, a EBC passará a contar com um novo sistema MAM

29/10/2026 19h18
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A diretoria da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) conquistou R$ 23 milhões junto a ANATEL/GIRED para investimento na implantação da infraestrutura necessária à TV 3.0 no Brasil.

Para a diretora-presidente da EBC , Antonia Pellegrino, a aprovação dos recursos reforça o protagonismo da empresa na implantação da nova geração da TV aberta no país.

"Essa conquista orçamentária representa mais um passo concreto para a consolidação da TV 3.0 no Brasil e reforça o papel estratégico da EBC na construção da Plataforma Comum", avalia. "A infraestrutura permitirá ampliar a presença da comunicação pública nesse novo ambiente, reunindo conteúdos, serviços e aplicações, levando ao cidadão uma experiência de televisão mais integrada e conectada", explica.

Trabalhadores também ganham

Com o investimento, a EBC passará a contar com um novo sistema MAM (Media AssetManagement ou Gerenciamento de Ativos de Mídia) para Brasília, que servirá à Plataforma Comum e à empresa.

A EBC poderá utilizar parte da capacidade desse sistema para que seu Acervo melhore armazenamento, organização, catalogação e distribuição de arquivos de mídia digital. A nova estrutura permitirá, ainda, à Plataforma Comum integrar conteúdo do Tela Brasil, serviço público e gratuito de streaming dedicado à produção audiovisual brasileira.

Segundo o diretor de Operações, Engenharia e Tecnologia da EBC , Bráulio Ribeiro, os recursos serão fundamentais para colocar a Plataforma Comum em operação em larga escala.

"O projeto como um todo contempla data centers, servidores, balanceamento e toda a camada tecnológica necessária para suportar dezenas de milhares de acessos simultâneos e integrar diferentes conteúdos e serviços", explica. "É uma estrutura pensada para garantir capacidade, disponibilidade e escalabilidade à TV 3.0", resume.

A expectativa é que a infraestrutura esteja em pleno funcionamento em julho de 2027, fortalecendo o papel da EBC como articuladora da transformação tecnológica da televisão aberta brasileira e contribuindo para a consolidação da TV 3.0 no país.

Sobre a TV 3.0

A TV 3.0 é a próxima geração da televisão digital brasileira e prevê a evolução da experiência da TV aberta por meio da integração entre transmissão e conectividade. O novo modelo possibilita a combinação de conteúdos lineares, vídeo sob demanda e aplicações digitais, ampliando as possibilidades de distribuição e interação com o público.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil Biometria facial será obrigatória para usuários de telefonia móvel
© Joédson Alves/Agência Brasil Afastamentos por vício em jogos cresceram 5 vezes em três anos
Imagem: Divulgação/Ascom Tenente Portela adota Nota Fiscal de Serviços no padrão nacional a partir de novembro
Tenente Portela, RS
Atualizado às 19h16
17°
Chuva Máxima: 22° - Mínima: 16°
17°

Sensação

6.7 km/h

Vento

97%

Umidade

Sicredi
Portela FM
Tarzan
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sicoob
Meganet
APPATA
Folha Popular
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Unimed
Mecânica Jaime
Tarzan
Ponto Grill
Sicoob
Meganet
APPATA
Rádio Municipal
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Sicoob
Unimed
Pizzaria Alcapone
Sala
Sicredi
Fitness
Vento Sul
Agro Niederle
Lazzaretti
Municípios
Região Noroeste - RS
Unimed Noroeste/RS promove ações de prevenção ao câncer de mama no Outubro Rosa
Região Noroeste - RS
Brigada Militar apreende adolescente com 32 porções de cocaína em Três Passos
Sala
Tarzan
Sicoob
F&J Santos
Vento Sul
APPATA
Sicredi
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Meganet
Fitness
Portela FM
Ponto Grill
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Pizzaria Alcapone
Unimed
Últimas notícias
Há 11 minutos CMN amplia em R$ 2 bi limite de crédito a estados e municípios
Há 1 hora EBC conquista mais R$ 23 milhões para investimento na TV 3.0 no Brasil
Há 1 hora EBC conclui republicação de conteúdos após período de defeso eleitoral
Há 1 hora Vorcaro diz que não fez nada errado e pede voto de confiança
Há 2 horas Operação Contenção: DPRJ pede R$ 50 milhões em reparação a moradores
Rádio Municipal
Lazzaretti
Agro Niederle
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Tarzan
F&J Santos
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
Ponto Grill
Vento Sul
Fitness
Sicoob
Portela FM
Unimed
Sala
Mais lidas
1
Há 6 dias Segundo turno ocorre neste domingo e mobiliza mais de 23 mil eleitores na 101ª Zona Eleitoral Tenente Portela, Vista Gaúcha, Miraguaí, Derrubadas e Barra do Guarita voltam às urnas em 25 de outubro; chefe do cartório orienta sobre votação, documentos e regras eleitorais
2
Há 6 dias Primeiro governador, depois presidente: saiba qual a ordem de votação
3
Há 6 dias Polícia Civil alerta para golpe com falsas vagas de motorista em Crissiumal
4
Há 6 dias Mais Médicos Especialistas oferece 224 vagas imediatas em nova chamada
5
Há 3 dias 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual
Sicredi
Unimed
Lazzaretti
Sicoob
APPATA
Portela FM
Meganet
Agro Niederle
Tarzan
Rádio Municipal
Mecânica Jaime
Fitness
Portela FM
Hospital Santo Antonio
F&J Santos
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
Sala
Vento Sul
Vento Sul
Meganet
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Fitness
Sicredi
APPATA
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Tarzan
Folha Popular
Sala
Lazzaretti
Sicoob
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados