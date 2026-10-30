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Economia

Mega-Sena não tem ganhador e prêmio sobe para R$ 6 milhões

Números sorteados são: 05 - 07 - 12 - 29 - 34 - 36

30/10/2026 00h28
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil
© Marcello Casal JrAgência Brasil

Nenhum apostador acertou as seis dezenas do Concurso 3.078 da Mega-Sena, sorteado nesta quinta-feira (29). O prêmio acumulou novamente e está estimado em R$ 6 milhões para a nova rodada.

Os números sorteados são: 05 - 07 - 12 - 29 - 34 - 36

A quina teve 31 apostas ganhadoras. Cada uma receberá R$ 20.770,47. A quadra saiu para 2.333 apostas, no valor de R$ 394,27 cada.

Apostas

O próximo concurso será nesta sexta-feira (30).

Durante esta semana, correram sorteios da Mega-Sena. A ação especial teve sorteios (concursos 3075, 3076, 3077, 3078 e 3079) de segunda a sexta-feira, substituindo o calendário regular.

As regras para aposta e prêmios não mudam. Os interessados devem apostar até as 20h e os sorteios serão realizados às 21h no horário de Brasília. A aposta simples, de seis números, custa R$ 6.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, no site e no aplicativo Loterias CAIXA e no Internet Banking.

Após a semana especial, a Mega-Sena retomará seu calendário regular de sorteios e abrirá as vendas da Mega da Virada 2026.

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