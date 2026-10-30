Brigada Militar realiza formatura do PROERD em Esperança do Sul

A Brigada Militar de Esperança do Sul, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), realizou na tarde de quinta-feira, 29 de outubro, a formatura de 49 alunos participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

A solenidade marcou a conclusão de mais uma etapa de aprendizado, com atividades voltadas à prevenção ao uso de drogas e à violência, ao desenvolvimento de escolhas responsáveis e à valorização do respeito e da cidadania.

Durante a cerimônia, também foram entregues medalhas aos estudantes que se destacaram na produção de redações com o tema “O que aprendi com o PROERD”.

O programa busca fortalecer a parceria entre a Brigada Militar, as escolas e as famílias, contribuindo para a formação de crianças mais conscientes e preparadas para lidar com situações do cotidiano.