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Brigada Militar realiza formatura do PROERD em Esperança do Sul

Cerimônia marcou a conclusão das atividades de 49 alunos e destacou a prevenção às drogas e à violência

30/10/2026 14h14
Por: Júlio Santos
Fotos: Divulgação/7º BPM
Fotos: Divulgação/7º BPM

A Brigada Militar de Esperança do Sul, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar (7º BPM), realizou na tarde de quinta-feira, 29 de outubro, a formatura de 49 alunos participantes do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (PROERD).

A solenidade marcou a conclusão de mais uma etapa de aprendizado, com atividades voltadas à prevenção ao uso de drogas e à violência, ao desenvolvimento de escolhas responsáveis e à valorização do respeito e da cidadania.

Durante a cerimônia, também foram entregues medalhas aos estudantes que se destacaram na produção de redações com o tema “O que aprendi com o PROERD”.

O programa busca fortalecer a parceria entre a Brigada Militar, as escolas e as famílias, contribuindo para a formação de crianças mais conscientes e preparadas para lidar com situações do cotidiano.

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