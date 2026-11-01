WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Sicoob
APPATA
F&J Santos
Meganet
Hospital Santo Antonio
Unimed
Sicredi
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Portela FM
Fitness
Ponto Grill
Vento Sul
Sala
Tarzan
Niederle
Mecânica Jaime
Lazzaretti
Direitos Humanos

Menino cego que abraçou Lula sonha em ser presidente e tem propostas

Daniel, de 13 anos, defende que jovens participem mais da política

01/11/2026 10h51
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Nos 50 segundos em que abraçou o presidente Lula pelo aniversário de 81 anos, o estudante brasiliense Daniel Vidal, de 13 anos, conseguiu agradecer pelas políticas públicas para o país e dizer que o admirava. Não teve tempo de dizer tudo o que queria ao único homem eleito quatro vezes no Brasil.

“Queria dizer a ele que quero ser presidente também.”

Do lado de fora da grade do Palácio da Alvorada, o menino, acompanhado do pai, o bancário Fernando Moura, de 46, ficou muito emocionado. Naquele dia (27), não pensou duas vezes em faltar à aula de futebol depois que soube que eleitores de Lula fariam uma homenagem ao aniversariante.

O garoto também queria dizer a Lula que ele deve incentivar os jovens de todas as idades a participarem da política.

Daniel tem menos de 5% da visão nos dois olhos por causa de uma doença genética (Amaurose Congênita de Leber). O problema foi descoberto com dois meses de vida. E, desde então, ele foi estimulado a ser ativo. Deu certo. O garoto não para.

Acessibilidade

Ansioso por se posicionar, ele estava com a mesma camisa da seleção brasileira, com o número 13, de quando abraçou o presidente. A roupa já é histórica para a família .

“Se eu tivesse 10 minutos com o presidente, falaria mais das políticas públicas e como ajudaram [o país]. Eu daria uma sugestão também de um ministério exclusivo para as pessoas com deficiência”, sorriu em entrevista à Agência Brasil .

Desde janeiro de 2023 (no início do terceiro mandato de Lula), o Brasil conta com uma Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, vinculada ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania.

Daniel defende que o país promova mais acessibilidade. “Em todo lugar que eu vou, a acessibilidade é precária”, lamenta. Ele queria falar com o presidente sobre isso, por exemplo. Morador de um bairro central de Brasília, na Asa Sul, o garoto diz que gosta de conversar com os colegas adolescentes sobre jovens que não têm os mesmos privilégios.

“Em muitos lugares, o piso é bastante irregular. Para pessoas com cadeira de rodas, não dá para a cadeira passar. Prédios que não têm uma rampa ou elevador. Pouca acessibilidade em transporte público. Eu acho que o Brasil tem que melhorar muito”, diz Daniel.

Estímulos

Para estudar, o menino conta com teclado eletrônico em braille para acompanhar os estudos com computador. “Eu acho que o governo deveria ajudar todos a terem um assim”.

A mãe dele, a servidora pública Raquel Vidal, de 45 anos, diz que, em casa, procura estimular o menino desde muito cedo.

“Nós líamos para ele desde que nasceu. Ele nunca parou de se interessar sobre o mundo. O Daniel sempre se interessou muito por história e por geopolítica”, afirma.

O apoio dos pais foi bem sucedido. Mesmo considerado precoce para a sua idade, o garoto se interessou por economia e pelas notícias do mundo, incluindo a desigualdade.

“O que mais me chamou a atenção, nos últimos anos, é que o Brasil saiu do Mapa da Fome. A taxa de desemprego é a menor desde 2015”, afirma.

Preconceitos

Entre os temas críticos que despertam a sua atenção e da família, estão os preconceitos, incluindo o capacitismo. “Nós, pessoas com deficiência, precisamos batalhar para conquistarmos nossos direitos”.

O pai de Daniel, Fernando, destaca que esse é um tema de conversas em casa com os irmãos: ninguém deve excluí-lo pelo fato de o menino não enxergar.

Ainda na convivência com o preconceito, o pai, que é negro, faz questão de explicar que o racismo tem demonstrações diárias. O menino, que é branco, diz que, nas aulas de história do Brasil, se aprofunda nos temas da escravidão brasileira e as suas consequências.

“Nós falamos para ele que ninguém pode ser capacitista ou racista ou homofóbico. Não pode ser preconceituoso com ninguém”, diz o pai.

Jovens nas ruas

Há colegas que gostam de tratar desses temas mais sérios da política. Daniel gosta de incentivar os amigos em discussões sobre participação social.

“A gente só pode votar depois dos 16 anos, mas nós, jovens, temos que participar mais. O Brasil precisa dos jovens. O país vai crescer se os jovens estiverem interessados nisso”, destaca o garoto.

Ele ficou emocionado ao saber da participação de adolescentes em manifestações nas ruas durante a campanha eleitoral deste ano.

“Eu acho que a gente tem que conscientizar os jovens para que eles passem a gostar mais de política. É bonito quando todos participam.”

Se tivesse mais tempo com o presidente, Daniel também diria a Lula que cumpra as promessas de reforçar as políticas públicas e corrigir os problemas. “Tem que tirar o Brasil da categoria de países emergentes e virar país desenvolvido. É isso que a gente tem que cobrar”, diz o menino.

Os pais ficam orgulhosos e torcem para um futuro com mais possibilidades.

“Eu desejo inicialmente, e acima de tudo, que ele seja feliz. Que ele tenha acesso a oportunidades”, diz a mãe do garoto com os olhos brilhando.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Em 7 anos, Patrulha Maria da Penha acompanhou mais de 135 mil mulheres
© Valter Campanato/Agência Brasil Funai aciona PF e pede apuração de casos de ataques contra indígenas
© Arquivo/Marcello Casal Jr/Agência Brasil Indígenas de MS denunciam casos de violência e ameaças após eleição
Tenente Portela, RS
Atualizado às 20h16
21°
Chuva Máxima: 30° - Mínima: 14°
22°

Sensação

4.1 km/h

Vento

93%

Umidade

Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
APPATA
Hospital Santo Antonio
Lazzaretti
Ponto Grill
Portela FM
F&J Santos
Meganet
Unimed
Sicredi
Tarzan
Folha Popular
Agro Niederle
Sicoob
Fitness
Rádio Municipal
Sala
Agro Niederle
Mecânica Jaime
Sala
Meganet
Lazzaretti
Fitness
APPATA
F&J Santos
Sicredi
Ponto Grill
Vento Sul
Unimed
Pizzaria Alcapone
Sicoob
Rádio Municipal
Sicoob
Tarzan
Hospital Santo Antonio
Municípios
Tenente Portela - RS
Tenente Portela reconhece escolas pelos avanços nos indicadores educacionais
Tenente Portela - RS
Oficina regional em Tenente Portela debate atuação do SUAS em situações de desastre
Lazzaretti
Rádio Municipal
Agro Niederle
Portela FM
Ponto Grill
APPATA
Pizzaria Alcapone
Sicredi
F&J Santos
Hospital Santo Antonio
Vento Sul
Sicoob
Meganet
Mecânica Jaime
Fitness
Tarzan
Unimed
Sala
Últimas notícias
Há 1 hora Lula garante que programas sociais serão mantidos
Há 3 horas Violência política: Disque 100 recebeu 189 denúncias durante eleição
Há 3 horas Tenente Portela reconhece escolas pelos avanços nos indicadores educacionais
Há 5 horas Petrobras reajusta combustível de aviação em R$ 0,45 por litro
Há 5 horas Mega-Sena acumula; prêmio para sorteio de quarta vai a R$ 46 milhões
Sicoob
Ponto Grill
APPATA
Meganet
Unimed
Sala
Lazzaretti
Mecânica Jaime
Vento Sul
Portela FM
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
F&J Santos
Fitness
Pizzaria Alcapone
Rádio Municipal
Tarzan
Sicredi
Mais lidas
1
Há 6 dias 101ª Zona Eleitoral mobilizou 419 pessoas e registrou comparecimento acima da média estadual Resultados dos dois turnos mostram diferenças na votação presidencial nos cinco municípios; chefe do cartório eleitoral destaca participação dos eleitores e avalia organização do pleito
2
Há 6 dias Vitória de Lula mobiliza militância do PT e reúne apoiadores em Tenente Portela
3
Há 3 dias Tenente Portela recebe oficina sobre assistência social em cenários de desastres
4
Há 7 dias Definidos governadores em 5 estados e no DF; eleito no AM, Omar deixa Senado
5
Há 7 dias Passadas as eleições, Congresso atuará pela pacificação, afirma Davi Alcolumbre
Mecânica Jaime
Unimed
Sicoob
Meganet
Lazzaretti
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Sala
Sicredi
Tarzan
Portela FM
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Agro Niederle
Portela FM
Rádio Municipal
APPATA
Mecânica Jaime
Agro Niederle
Pizzaria Alcapone
Lazzaretti
Sicoob
Sala
Unimed
Hospital Santo Antonio
Folha Popular
Rádio Municipal
Tarzan
Fitness
Vento Sul
APPATA
Ponto Grill
Sicredi
F&J Santos
Meganet
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados