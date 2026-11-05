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Senado Federal

Novo site facilita comunicação do cidadão com o Senado

A Ouvidoria do Senado lança um novo site nesta quinta-feira (5), com o objetivo de facilitar a comunicação entre o cidadão e a Casa. A reformulaçã...

05/11/2026 12h30
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
- Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

A Ouvidoria do Senado lança um novo site nesta quinta-feira (5), com o objetivo de facilitar a comunicação entre o cidadão e a Casa. A reformulação inclui mudança de visual e navegação simplificada, melhorias no formulário de atendimento, reorganização das informações e ferramentas para consulta de dados sobre as manifestações recebidas.

A principal novidade é o painel interativo Ouvidoria em Números, que amplia a transparência sobre os atendimentos realizados. Por meio de gráficos e filtros, o interessado pode consultar a quantidade de manifestações recebidas, identificar os assuntos mais frequentes, conhecer os canais de atendimento utilizados e verificar o perfil dos usuários da Ouvidoria, entre outras informações.

O formulário para envio de manifestações também foi modernizado. Agora, o preenchimento das informações é feito por etapas, o que facilita o processo em computadores, celulares e tablets.

Segundo o ouvidor-geral do Senado, senador Ciro Nogueira (PP-PI), as mudanças tornam os serviços da Ouvidoria mais acessíveis e transparentes e fortalecem o diálogo entre a sociedade e o Senado.

— Quanto mais acessível ao cidadão, mais representativo é o Senado Federal. A voz do eleitor não se esgota no nosso mandato. Ela precisa ser ouvida diretamente. É isso que nós queremos quando tornamos a Ouvidoria mais alinhada às atuais ferramentas digitais — afirma o ouvidor.

A reformulação inclui novo visual e navegação simplificada - Foto: Adobe Stock
A reformulação inclui novo visual e navegação simplificada - Foto: Adobe Stock
O senador Ciro Nogueira é ouvidor do Senado - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
O senador Ciro Nogueira é ouvidor do Senado - Foto: Marcos Oliveira/Agência Senado
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