WhatsApp

(55) 99644-6296

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Municípios
Ver todas
Blogs e colunas
Ver todos
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(55) 99644-6296

  • Página inicial
  • Municípios
  • Blogs e colunas
  • Cooperativismo
  • Política
  • Clima/Tempo
  • Últimas notícias
  • Plantão policial
Lazzaretti
Sala
Rádio Municipal
Niederle
Vento Sul
Pizzaria Alcapone
Mecânica Jaime
Unimed
Tarzan
Meganet
Portela FM
Sicredi
APPATA
F&J Santos
Ponto Grill
Fitness
Hospital Santo Antonio
Sicoob
Justiça

GDF pede transferência de R$ 2,2 bilhões do pai de Vorcaro para BRB

Ministro foi encaminhado para presidente do STF, Edson Fachin

05/11/2026 16h38
Por: Júlio Santos
Fonte: Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil
© Joédson Alves/Agência Brasil

O governo do Distrito Federal (GDF) pediu nesta quinta-feira (5) ao Supremo Tribunal Federal (STF) que R$ 2,2 bilhões bloqueados nas contas de Henrique Vorcaro, pai do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, sejam transferidos imediatamente para Banco de Brasília (BRB).

Henrique Vorcaro é um dos investigados na Operação Compliance Zero , que apura o caso Master, e teve o valor bloqueado por determinação da Justiça. Ele está preso desde maio deste ano.

Na petição encaminhada ao STF, a procuradoria-geral do GDF afirma que o governo local é um dos acionistas do BRB e tem arcado com as perdas ocasionadas pelas operações fraudulentas realizadas entre o Master e o BRB.

"O ente distrital suporta, no próprio patrimônio público, os efeitos do dano causado ao banco: a desvalorização de sua participação acionária, a redução dos resultados e dividendos que lhe cabem e o risco de ter de recompor, com recursos do Tesouro distrital, a higidez patrimonial de instituição financeira pública", argumentou o GDF.

O pedido foi encaminhado ao presidente do STF, ministro Edson Fachin, relator temporário do caso Master. Não há prazo para decisão.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Marcello Casal jr/Agência Brasil TSE altera entendimento sobre cota de gênero e mantém mandato
© Carlos Moura/SCO/STF Mendonça dá 15 dias para PGR analisar indiciamento de Vorcaro
© Rafa Neddermeyer/Agência Brasil CNJ determina registro de morte por intervenção policial
Tenente Portela, RS
Atualizado às 17h15
24°
Tempo limpo Máxima: 25° - Mínima: 16°
24°

Sensação

8.32 km/h

Vento

64%

Umidade

Hospital Santo Antonio
Fitness
F&J Santos
Folha Popular
Pizzaria Alcapone
Agro Niederle
Sicoob
Mecânica Jaime
Rádio Municipal
Sicredi
Tarzan
Portela FM
Meganet
APPATA
Unimed
Ponto Grill
Sala
Lazzaretti
Ponto Grill
Pizzaria Alcapone
APPATA
Mecânica Jaime
Meganet
Sala
Sicredi
Tarzan
Agro Niederle
Fitness
Sicoob
Lazzaretti
Hospital Santo Antonio
Rádio Municipal
F&J Santos
Unimed
Vento Sul
Sicoob
Municípios
Região Noroeste - RS
Queda de torres em Braga deixa mais de 40 mil clientes sem energia elétrica
Barra do Guarita - RS
Barra do Guarita adquire Toyota Corolla para transporte de pacientes
Tarzan
Agro Niederle
Vento Sul
Rádio Municipal
Lazzaretti
Unimed
Sicredi
Ponto Grill
Fitness
Portela FM
Meganet
APPATA
Hospital Santo Antonio
Sala
Mecânica Jaime
Pizzaria Alcapone
Sicoob
F&J Santos
Últimas notícias
Há 56 minutos Comissão aprova ampliação de R$ 13,5 bilhões no crédito a exportadores
Há 56 minutos TSE altera entendimento sobre cota de gênero e mantém mandato
Há 56 minutos Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas indica destaques da temporada
Há 56 minutos FGC alerta para vazamento de dados de investidores e risco de golpes
Há 2 horas GDF pede transferência de R$ 2,2 bilhões do pai de Vorcaro para BRB
APPATA
Unimed
Vento Sul
Mecânica Jaime
Fitness
Meganet
Pizzaria Alcapone
Hospital Santo Antonio
Ponto Grill
Portela FM
Sala
Sicredi
Sicoob
Rádio Municipal
Lazzaretti
F&J Santos
Agro Niederle
Tarzan
Mais lidas
1
Há 6 dias Governo alerta para golpe envolvendo o Auxílio Reconstrução Cidadão não deve clicar em links enviados pela internet
2
Há 6 dias 5ª Negócios Daqui terá mais de 130 expositores e programação musical em novembro
3
Há 6 dias Brigada Militar apreende adolescente e cocaína em Três Passos
4
Há 6 dias Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Campo Novo
5
Há 6 dias Prêmio TV Brasil Petrobras Para Elas destaca gol mais bonito de 2026
Agro Niederle
Portela FM
Mecânica Jaime
Portela FM
Lazzaretti
Fitness
Sicredi
Meganet
Pizzaria Alcapone
Sala
Sicoob
APPATA
Ponto Grill
F&J Santos
Unimed
Hospital Santo Antonio
Tarzan
Rádio Municipal
Vento Sul
Vento Sul
Tarzan
Sala
Folha Popular
Fitness
Sicredi
Sicoob
Pizzaria Alcapone
Meganet
Hospital Santo Antonio
Mecânica Jaime
F&J Santos
Unimed
Rádio Municipal
Ponto Grill
Lazzaretti
Agro Niederle
APPATA
© Copyright 2026 - Todos os direitos reservados